Crépuscule pour un tueur : Éric Bruneau dans la peau du tueur à gages Donald Lavoie

Le film, qui prendra l’affiche le 10 mars, met en vedette Éric Bruneau dans le rôle principal, entouré entre autres de Benoît Gouin, de Rose-Marie Perreault et de Sylvain Marcel. Le scénario a été coécrit par Raymond St-Jean et Martin Girard.

On y voit Donald Lavoie à la fin des années 1970, alors qu’il prend ses ordres de Claude Dubois, chef de la pègre du Sud-Ouest de Montréal. Après un double meurtre bâclé, le patron demande au tueur d’éliminer un proche pour prouver sa loyauté. Lavoie se retrouvera ainsi coincé entre le clan Dubois et le sergent-détective Patrick Burns, qui tente de le convaincre de témoigner contre celui à la tête de ce groupe criminel.

Raymond St-Jean est un cinéaste et concepteur multimédia qui a réalisé des fictions (Out of Mind: The Stories of H. P. Lovecraft, Léa), des documentaires (Une chaise pour un ange, L’oiseau de nuit, Ville fantôme) ainsi que des adaptations de pièces de théâtre et de chorégraphies (Les trous du ciel, Peepshow).

Louise Lecavalier : sur son cheval de feu, son plus récent film documentaire, nous plonge au cœur de l'œuvre et de la vie de la danseuse et chorégraphe.