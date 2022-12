Lutte contre les dépendances : le Témiscamingue ontarien se dote d’une stratégie

Le bureau de santé publique du Témiscamingue ontarien dévoile sa stratégie pour lutter contre les problèmes liés à la consommation excessive d'alcool et de drogue sur le territoire pour les trois prochaines années.

De janvier à août 2022, cinq résidents de la région ont perdu la vie à la suite d'une surdose liée aux opioïdes, selon Megan McBride, coordonnatrice de la stratégie.

C’est cinq décès de trop , lance-t-elle.

Mme McBride explique que le Témiscamingue souffre d’un taux d’hospitalisation disproportionnellement élevé si l’on compare au reste de l'Ontario.

Différents groupes communautaires, comme les centres de santé, les cliniques et ceux qui ont vécu une expérience liée à l’abus de substances ont participé à l’élaboration de la stratégie.

Le bureau de santé du Témiscamingue dessert le territoire entre les districts de North Bay, Abitibi-Témiscamingue, et Cochrane. (Archives) Photo : Avec la permission de Bill Steer

Un des aspects les plus importants est la création d’un système de surveillance lié aux opioïdes , explique Megan McBride.

« Dans la prochaine année, on aimerait inclure une page sur notre site web pour communiquer les données liées à la mortalité et aux surdoses en temps réel. » — Une citation de Megan McBride, éducatrice en santé et coordinatrice de la stratégie de lutte contre les dépendances du bureau de santé publique du Témiscamingue

Elle ajoute que le système pourrait avertir la communauté lorsque l’approvisionnement local en drogues illicites est contaminé avec des substances comme le fentanyl.

Une stratégie qui mise sur la prévention et l’éducation

La santé publique compte mettre en place des campagnes de sensibilisation pour atténuer la stigmatisation entourant la surconsommation de drogues et d’alcool. Elle compte également faire la promotion de services qui existent déjà.

« Un aspect qui est ressorti des consultations publiques est que plusieurs personnes ne connaissaient pas les services offerts » — Une citation de Megan McBride, éducatrice en santé et coordinatrice de la stratégie de lutte contre les dépendances du bureau de santé publique du Témiscamingue

Le document relate également l’importance d’offrir des occasions de formation spécialisée pour les intervenants qui travaillent auprès d’une clientèle souffrant de dépendances.

En ce qui concerne la mise en place de mesures plus concrètes, comme l’établissement d’un centre de désintoxication ou de consommation supervisée, la stratégie estime qu’il faudra récolter davantage de données pour évaluer la faisabilité de ces projets.

On sait qu’il y a beaucoup de distance à parcourir pour obtenir des services, et que c’est problématique admet Megan McBride. On se penche également sur la possibilité d'offrir des services mobiles à l'avenir.

Les résidents du Témiscamingue souffrant de dépendances doivent présentement voyager jusqu’à Parry Sound, Sudbury ou dans le district de Cochrane pour avoir accès à un lit spécialisé dans un établissement de santé ou à un programme de désintoxication, selon Casey Owens, conseiller municipal de Kirkland Lake.

La stratégie prône également l'augmentation du nombre de points de services offrant de l'équipement pour la réduction de méfaits, comme des aiguilles et de la naloxone. (Archives) Photo : Radio-Canada

Ce dernier estime qu’il y a un besoin criant pour ce genre de services dans les communautés du Témiscamingue.

Il y a des gens prêts à aller chercher de l’aide, mais ils n’ont nulle part où aller , déplore-t-il.