À Prague, des Russes solidaires des Ukrainiens

Chaque soir de semaine, après la journée scolaire, des ateliers comme ce cours de chant, mais aussi de guitare et de gymnastique, se déroulent dans les locaux d’une école du centre historique de Prague.

Plusieurs de ces activités sont organisées et financées par des membres de la communauté russe de la capitale tchèque.

Nous ne nous sentions pas coupables mais responsables par rapport à notre pays , explique Anton Litvin, l’un des organisateurs de ces cours. Que pouvions-nous faire? Que devions-nous faire? s’est-il demandé.

Pour Anton Litvin, un Russe vivant à Prague, venir en aide aux réfugiés était une manière de s'impliquer après le déclenchement de la guerre. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Plusieurs membres de la communauté russe de la République tchèque, qui réunit 30 000 personnes, ont fait part de leur opposition au conflit en organisant des manifestations critiques du Kremlin. Mais Anton Litvin, qui a participé à ces gestes de protestation, estimait que ce n’était pas suffisant.

Ce Russe, installé à Prague depuis plusieurs années, a jugé que la meilleure manière d’aider les Ukrainiens, qui sont plus de 450 000 à s’être exilés en République tchèque depuis le début du conflit, était de s’occuper des enfants.

« Les enfants ukrainiens arrivent dans ce pays sans père, sans amis, sans maîtriser la langue, sans argent et sans appartement. Ces enfants se retrouvent dans une situation très grave. » — Une citation de Anton Litvin, ressortissant russe vivant à Prague

De jeunes réfugiés ukrainiens suivent des cours de chants après l'école. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Un groupe de ressortissants russes, dont fait partie Anton Litvin, a donc joint ses efforts à ceux d’organismes tchèques qui organisent eux aussi des ateliers pour favoriser le divertissement ou l’intégration des réfugiés ukrainiens.

On pense que c’est important parce que les Ukrainiens peuvent rencontrer d’autres personnes ici et se faire des amis , explique Maria Ambrovskova, coordonnatrice du centre qui offre des activités parascolaires.

Je cherche à faire des connaissances , confirme Alexandra. Cette jeune femme, arrivée seule à Prague, multiplie les activités. Gymnastique, cours de tchèque et ateliers de chants meublent les soirées de cette jeune femme, qui admet être également à la recherche d’une distraction par rapport à la réalité .

Des leçons de langue tchèque sont offertes aux réfugiés ukrainiens dans le centre historique de Prague. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Des logements offerts par des Russes

Pavel Oskin, qui vit à Prague depuis 14 ans, a quant à lui décidé de prêter main-forte d’une autre manière : en offrant un toit aux réfugiés.

Peu après le déclenchement de la guerre, cet exilé russe a décidé de transformer un ancien espace commercial situé en périphérie de Prague en centre d’hébergement.

Nous n’avions pas d’argent, seulement des dons recueillis par le biais de Facebook , explique-t-il.

Aujourd’hui, ce centre, qui accueille environ 70 personnes, reçoit aussi des appuis financiers du gouvernement tchèque.

Peu après le début de la guerre, Pavel Oskin a fondé un centre d'hébergement en périphérie de Prague. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

L’aide est appréciée par les femmes et enfants qui vivent dans cet établissement composé de plusieurs chambres, de salles de bains et d’une cuisine. D’autant plus qu’il est difficile pour les Ukrainiens de trouver un hébergement à Prague, une ville où l’offre en logement pour les réfugiés est saturée.

Le plus important, c’est d'avoir un toit, de la chaleur et de quoi nourrir vos enfants , lance Lludmilla, qui partage une chambre avec ses trois enfants.

Malgré son opposition à la guerre et la création de ce centre d’hébergement, Pavel Oskin reconnaît que le contact avec certains Ukrainiens qu’il rencontre à Prague est parfois difficile. Pour eux, je suis Russe, et un Russe c’est en quelque sorte l’ennemi. Je comprends ça , explique-t-il.

Mais dans le centre qu’il a mis sur pied il y a maintenant plusieurs mois, le Russe explique que des liens se sont tissés en dépit des nationalités.

« Nous sommes comme une famille. Les enfants me serrent dans leurs bras et je les serre dans les miens. » — Une citation de Pavel Oskin, ressortissant russe vivant à Prague

Olena (droite) a quitté la région de Bakhmut, en Ukraine. Elle vit aujourd'hui dans un centre d'hébergement à Prague. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

À la cuisine, Olena, une réfugiée qui a quitté la région de Bakhmut, qui est actuellement au cœur des combats, est reconnaissante de pouvoir compter sur de l’aide dans cette ville située à plus de 2000 kilomètres de chez elle.