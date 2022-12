C’est à la fin des années 70 que l’Association des consommateurs du Canada (ACC) entreprend de publier un catalogue mesurant la qualité des nouveaux jouets sortis sur le marché.

En 1977, ce sont la moitié des 46 jouets testés par l’ACC qui ne parviennent pas à atteindre la note de passage de cet organisme de protection des consommateurs. La sécurité des enfants, la durabilité du jouet et sa conformité avec la description sur l’emballage font partie des critères d’évaluation de ces nouveautés.

Reportage de Marie-Hélène Poirier et Jean-Claude Leblanc sur l'évaluation des jouets par l'Association des consommateurs du Canada. L'émission est animée par Simon Durivage.

L’émission Consommateurs avertis du 23 novembre 1977 s’intéresse aux résultats de cette enquête de l’Association des consommateurs du Canada.

Parmi les jouets déconseillés, le Stretch Armstrong remporte la palme du mauvais goût en plus de son prix de 20 dollars jugé trop dispendieux. La figurine d’homme fort censée s’étirer pour faire des prises de combat est très difficile de manipulation pour les enfants de l’âge de son public cible. Même les parents ne sont pas parvenus à lui faire adopter les positions vantées sur la boîte.

La représentante de l’ACC n’a pas non plus été impressionnée par la slime, cette substance gluante qui peut coller aux cheveux ou aux tissus. Je ne sais pas ce qu'un enfant peut faire d'autre que tout simplement tripoter cette chose-là dans ces mains , exprime Jocelyne Blanchet.

Dans son reportage, la journaliste Marie-Hélène Poirier s’entretient également avec la psychologue Paule Lamontagne-Demassy afin de choisir des jouets appropriés pour les enfants.

Les jouets ont un rôle important à jouer, souligne d’abord la psychologue, car ils permettent à l’enfant d’entrer en relation avec le monde qui l’entoure, de s’y intégrer et de découvrir ses lois.

Suivant son âge et son rapport avec son environnement, on optera ainsi pour des jouets qui peuvent stimuler l’imagination de l’enfant, sa créativité et son émotivité, en plus de lui apprendre quelque chose.

Dans la « grande famille de jouets avec lesquels on ne peut pas se tromper », la psychologue nomme les ensembles de construction, les figurines qui représentent des êtres vivants autour de nous, puis — toujours en format miniaturisé — les moyens de transport qui fascinent depuis longtemps les enfants.

En présence d’objets qui sont réduits à leur taille, ils peuvent les contempler ou faire ce qu’ils veulent avec. C’est ça qui est important , soutient Paule Lamontagne-Demassy.

La qualité plutôt que la quantité

Reportage de Nicole Duchêne sur les bons et mauvais choix de jouets pour les enfants selon des parents et des éducateurs. L'émission est animée par Gérard-Marie Boivin.

Pour choisir des jouets qu’ils aimeront, il faut observer et regarder vivre les enfants , suggère une éducatrice dans ce reportage à l’émission Repères du 4 décembre 1981. Carole Morache de la garderie Le petit prince insiste aussi sur l’idée de privilégier la qualité à la quantité.

Je ne pense pas qu'il a joué avec 50 % de ses jouets reçus l’année dernière , témoigne une mère dans ce reportage de la journaliste Nicole Duchêne. Après lui avoir offert un train miniature, une piste de course puis un mécano dont il ne s’est jamais servi, elle compte faire cadeau à son enfant du jouet électronique qu’il a demandé. On espère que celui-là va fonctionner!

Quand l’enfant se désintéresse de ses jouets avant que les piles soient terminées, je pense que c'est à éviter , croit un autre parent. Puis dans le cas contraire, toujours devoir renouveler les piles peut être irritant!

N’oubliez pas que vous partagez le même espace que l’enfant, souligne Carole Morache. Si le jouet offert vous tombe sur les nerfs par sa forme, sa couleur ou son bruit, vous aurez à le supporter aussi!

Faut-il alors suivre la requête de l’enfant ou prendre l’initiative de lui donner ce qu’on croit bon pour lui?

Avec la télévision et tout ça, les enfants ont souvent une demande très consommatrice , observe Virginia Boivin. Il n’est pas nécessaire de les écouter entièrement, suggère-t-elle. On leur fait dresser une liste et on leur dit que l’on choisira parmi les propositions.

Au bout du compte, il y aura peut-être sous le sapin un jouet de la liste de l’enfant et un autre qu’on veut lui offrir pour ses qualités éducatives.

Jouets mécaniques ou électroniques?

Reportage de Pierre Nadeau et Jean-Luc Paquette sur l'impact des jouets électroniques sur le développement de l'enfant.

Les piles électriques sont le nouveau carburant des jouets électroniques , déclare l’animateur Pierre Nadeau à l’émission L'Observateur du 1er mars 1981. Et cela devient rapidement dispendieux.

« On est en voie de se demander si ces satanées piles ne sont pas en train de remplacer l'imagination et la créativité dans les jeux! » — Une citation de L'animateur Pierre Nadeau

Dans son reportage intitulé Piles non comprises, le journaliste Jean-Luc Paquette se demande si le fait de s’amuser avec des jouets animés peut nuire au développement de l’enfant.

Les enfants peuvent désormais regarder les jouets s’animer ou même se déplacer sans qu’aucune participation de leur part ne soit requise, observe le journaliste.

« On peut écouter une poupée tenir un discours qu'il n'est plus nécessaire de lui inventer. » — Une citation de Le journaliste Jean-Luc Paquette

Plusieurs jeux électroniques permettent aussi désormais aux enfants de jouer contre la machine au tic-tac-toe, au black-jack, aux échecs ou à Mastermind.

Les enfants perdent-ils quelque chose à ne pas affronter un adversaire vivant à travers cette innovation?

Le plaisir de jouer aux échecs, ce n’est pas tellement de battre quelqu’un , croit le spécialiste des échecs Denis Côté. C'est d'imaginer des positions, de concevoir des stratégies.

Ça coûte cher en batterie, mais la technologie d’aujourd’hui est beaucoup plus avancée qu'autrefois , déclare pour sa part une fillette interrogée dans le reportage. Mon père a dit que j’ai bien de la chance de jouer avec ça!

Lorsqu’on lit on livre, on le fait seul et personne ne s'inquiète de ça , souligne le journaliste Daniel Pinard dans son analyse sociologique du jeu.

Les enfants découvrent aussi de nouveaux univers avec la télévision. Des univers dans lesquels les robots peuvent s’animer, mais doivent également surmonter des difficultés et trouver des alliés.

Quand ils regardent Goldorak, les enfants se préparent une sorte d'aventure ou d'idéologie industrielle avancée qui n'est pas encore la nôtre , suggère Daniel Pinard. De la même façon, la poupée qui parle peut les habituer à une société très bureaucratisée.

Ne nous inquiétons pas trop de la mécanisation des loisirs et ne laissons pas notre vision idyllique du passé nous biaiser, conclut ainsi ce reportage de 1981.

« Les enfants sont des êtres profondément libres et — quel que soit ce qu'on leur impose — ils sauront toujours se débrouiller. » — Une citation de Le journaliste Daniel Pinard