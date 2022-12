L’Espace ludique ferme ses portes après huit ans d’activités

L’organisme Espace ludique, qui a aidé à faire voler de ses propres ailes des studios de jeux vidéo indépendants québécois tels Outerminds, Kitfox Games et Norsfell, a annoncé la fin de ses activités.

Espace ludique offrait aux studios émergents d’ici de louer un espace de cotravail, dans lequel ils pouvaient s’entraider, réseauter, ainsi que suivre des ateliers et des conférences pour les aider, par exemple, dans leur démarrage d’entreprise. La location de l’espace représentait la majeure partie de leurs revenus.

Durant les huit années qu’on a existé, on a toute une génération de développeurs indies qui ont commencé à exister. [...] On aime penser qu’ils réussissent et qu’on a eu un rôle là-dedans , souligne Consuelo Peñaloza, gestionnaire des opérations de l’Espace ludique.

« Les entreprises passées par l’Espace ludique ont un taux de survie de 90 %, c’est assez exceptionnel dans l’univers des startups. » — Une citation de Marie Laurence Sauvé, directrice générale de L’Espace ludique

Juste avant la pandémie de COVID-19, leur grand local situé au centre-ville de Montréal débordait : On pouvait compter en moyenne 120 personnes quotidiennement dans notre espace, souligne Marie Laurence Sauvé. Depuis qu’on a rouvert, il y a un an environ, on peut compter au maximum 10 personnes par jour.

Si l’Espace a pu survivre aussi longtemps, c’est en raison des aides financières du gouvernement pour pallier les mesures sanitaires. Mais ces aides ont pris fin et l’organisation n’a pas réussi à trouver d’autres sources de financement.

« En tant qu’OBNL, notre objectif est de servir notre communauté. L’argent qu’on dépense doit les aider. Ça devenait illogique de continuer à payer un loyer faramineux au centre-ville dans ces conditions. » — Une citation de Marie Laurence Sauvé

Demo Nights est sauvé… pour le moment

C’est aussi cette organisation qui pilotait l’événement annuel de mise en vente de jeux vidéo indépendants du Québec sur sur Steam, ainsi que l’événement parallèle Demo Nights, où les curieux et les curieuses pouvaient découvrir en exclusivité des jeux sur le point de paraître.

L’une des dernières moutures de l’événement en présentiel avait par ailleurs accueilli quelque 500 personnes à la Société des arts technologiques (SAT) et était diffusée en direct sur le compte Twitch de Loto-Québec, selon Consuelo Peñaloza.

Le prochain Demo Nights, ainsi que la vente Steam de jeux vidéo indépendants québécois, tous deux prévus en 2023, n’ont pas été annulés dans la foulée de la fermeture de l’Espace ludique, rassure Marie Laurence Sauvé.

L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour qu’ils soient maintenus. L’Indie Asylum, un regroupement d'entreprises montréalaises du jeu vidéo qui travaillent sous le même toit, s'est engagée à reprendre le flambeau pour cette année.

La balle est dans leur camp afin de décider si la tradition se poursuivra, d’après Marie Laurence Sauvé.