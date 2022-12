Nouvelle année, nouvelles mesures : ce qui change le 1er janvier en Alberta

Hausse de la taxe carbone

Comme prévu, la taxe carbone fédérale passera de 50 $/tonne à 65 $/tonne. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le prix du carbone pour le secteur industriel passera de 50 $/tonne d’équivalent CO2 à 65 $/tonne, une hausse prévue par le cadre fédéral sur la tarification de la pollution.

En Alberta, c’est le système Technology Innovation and Emissions Reduction (TIER) qui est chargé d’administrer et de percevoir cette taxe.

La redevance augmentera de 15 $ la tonne chaque année jusqu'en 2030 pour atteindre 170 $ la tonne. Dans les provinces qui n'ont pas leur propre marché du carbone, comme l'Alberta, cette augmentation se traduira, entre autres, par une hausse du prix de l'essence d'environ 3,3 cents le litre.

Le gouvernement fédéral renvoie une partie des fonds récoltés aux Canadiens. L’année dernière, près de 7 milliards de dollars ont ainsi été remis aux contribuables des provinces qui participent au programme fédéral de prix sur le carbone, soit l’Ontario, le Manitoba, l’Alberta et la Saskatchewan. En juillet 2023, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador rejoindront le lot.

Pas de taxe sur l'essence pendant six mois

La taxe sur le carburant sera suspendue jusqu'en juin. Photo : Radio-Canada / ARForest

Par ailleurs, l’Alberta suspendra la taxe provinciale sur l’essence pour une durée de six mois. Cette mesure avait été annoncée dans le message télévisé de Danielle Smith, le 22 novembre dernier.

Après cette période de six mois, un programme de rabais en fonction du prix du baril de pétrole sera mis en place de manière permanente. La taxe sera donc suspendue si la moyenne du prix du baril de pétrole est supérieure à 90 $ américains.

Depuis 2015, la taxe provinciale sur l'essence était fixée à 13 cents par litre. Elle avait été suspendue entre avril et septembre 2022, avant d'être établie à 4,5 cents par litre d’octobre à décembre.

Un moratoire pour les acheteurs étrangers

Ottawa mettra en place un moratoire sur l'achat de résidences au pays par des acheteurs étrangers. Photo : Getty Images / Roman Babakin

À partir de demain, les personnes qui n'ont pas la nationalité canadienne ne pourront plus acheter de propriétés immobilières résidentielles au pays situées dans les villes de plus de 10 000 habitants, pour une période de deux ans.

Selon l’énoncé économique fédéral présenté par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, ce moratoire [mettra] un frein à la spéculation et [veillera] à ce que les logements servent de résidences pour les Canadiens et non d’actifs financiers pour les investisseurs étrangers .

Certaines exceptions sont cependant prévues. En plus des citoyens canadiens, les résidents permanents et les diplomates pourront toujours acheter des propriétés.

Les travailleurs étrangers établis depuis trois ans au pays et les étudiants étrangers présents au Canada depuis cinq ans sont également exclus du moratoire. Ces derniers ne pourront cependant pas acheter une propriété qui vaut plus de 500 000 $.

Davantage de vérifications dans les garderies de Calgary

Le conseil municipal de Calgary a adopté des règles plus strictes pour les garderies en milieu familial. Photo : Radio-Canada / Christian Milette

À Calgary, les propriétaires de garderies privées en milieu familial seront soumis à des vérifications plus exhaustives en 2023. La Ville donnera des permis d’exploitation en s’assurant que les responsables ont une formation en premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire (RCR).

La police de Calgary effectuera aussi une vérification des antécédents judiciaires pour chaque personne majeure qui travaille ou habite dans la maison où se trouve la garderie.

Interdiction de fumer au zoo

Il sera désormais interdit de fumer au zoo de Calgary. Photo : Zoo de Calgary

Le zoo de Calgary interdira à ses visiteurs et à ses employés de fumer ou de vapoter sur son terrain. Jusqu’à présent, le zoo comprenait deux zones fumeurs .

Par cette nouvelle mesure, l’établissement se conforme à une loi entrée en vigueur il y a un an et demi. La Loi sur la réduction du tabagisme et du vapotage concerne également les hôpitaux, les garderies, les écoles, les lieux de travail et de nombreux lieux publics.