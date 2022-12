On pense souvent que Noël est une période où les gens se sentent seuls et qu’ils vont envoyer beaucoup de messages ou utiliser davantage les applications de rencontre , souligne Shan Boodram, sexologue et consultante en relation avec l'application de rencontre Bumble.

« Selon les études et les statistiques ici, chez Bumble, c’est en janvier que l’on observe ce phénomène, que les gens se mettent à utiliser l’application et envoyer des messages. Il y a même une journée qui s’appelle "dimanche rencontre", où il y a toujours beaucoup d'activités, le premier dimanche après les Fêtes. » — Une citation de Shan Boodram, sexologue chez Bumble

La professionnelle de la rencontre Krystal Walter fait le même constat. Lorsqu’elle a lancé son entreprise, elle avait peu de clients en décembre, que ce soit dans les bureaux de Calgary, de Vancouver ou de Toronto.

Normalement, je vois un rebond après la Saint-Valentin , explique Mme Walter. Je crois que ce sera une très grosse année, cette année. [...] Tout est ouvert maintenant, les gens ont attendu, ils ont fait leur introspection. Ce sera un renouveau pour tout le monde en 2023.

La pandémie a transformé les fréquentations

En plus de s’attendre à un regain des fréquentations en 2023 à cause de la pandémie de COVID-19, Krystal Walter croit aussi que l’art de fréquenter a complètement changé en trois ans.

« Ce n’est plus du tout la même chose. Avant, les gens allaient au restaurant, ils investissaient dans des repas bien arrosés. Maintenant, on parle plutôt de rencontre avec peu d’engagements. » — Une citation de Krystal Walter, propriétaire de Krystal Walter Matchmaking

Aller marcher, prendre un café ou promener le chien ont maintenant la cote, selon elle.

Chez Bumble, on a remarqué que les gens sont plus consciencieux dans leur décision. L’Alberta compte le plus haut taux d’utilisateurs de l’application (84 %) qui considèrent que le slow dating est la meilleure façon de construire une relation saine.

Selon la sexologue et consultante en relation chez Bumble, Shan Boodram, la période des Fêtes est plutôt un moment d'introspection et du temps de qualité avec famille et amis. Photo : Gracieuseté : Bumble

En 2022, le filtre intention de rencontre était le plus populaire au Canada. Il permet d’indiquer clairement le type de rencontre recherchée par l’utilisateur et trouver une relation était le choix le plus populaire, toujours selon des statistiques de Bumble.

Les gens n’ont pas honte d’être seuls , explique la sexologue Shan Boodram. Beaucoup de personnes sont devenues plus soucieuses de leurs habitudes pendant la pandémie, que ce soit d’arrêter de boire et de faire des rencontres sans alcool ou de trouver d’autres façons de se connecter avec l'autre. Les utilisateurs sont aussi plus ouverts à faire des rencontres en dehors de leur ville.

Les Calgariens et Edmontoniens sont prêts à faire plus de 80 km pour rencontrer l’âme sœur, selon les statistiques de Bumble.

L’inflation, toujours l’inflation

Un autre facteur vient brouiller les cartes de l’industrie des rencontres cette année est l’inflation.

Le coût moyen d’un repas au restaurant a augmenté de 8 % et une consommation dans un bar, de 4 %, selon les données d’octobre de Statistiques Canada.

Une étude américaine annuelle de l’entreprise Match, l’entreprise qui possède les sites populaires comme Tinder, Plenty of Fish ou Match.com, démontre qu’un plus grand nombre d’utilisateurs de ces applications trouvent important que leur éventuel partenaire ait une vision similaire à eux par rapport aux dettes et aux dépenses.

Un nombre croissant d’utilisateurs disaient aussi être ouverts à participer à des activités gratuites ou près de la maison pour économiser lors d’une rencontre.

Les gens continuent de courtiser, mais ils réduisent leurs activités pour économiser, c’est évident , précise l’anthropologue Helen Fisher, principale conseillère scientifique pour Match et participante active de l’étude. Ils sont moins intéressés à ce que l’autre ressemble et davantage intéressés à leurs finances.

Autre impact de l’inflation : moins de gens sont prêts à payer pour des applications de rencontre. Les revenus de Plenty of Fish, Match, OkCupid sont en baisse, selon une lettre sur les gains de l’entreprise Match.

Avec des informations de Paula Duhatschek