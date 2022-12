Une halte-garderie 100% plein air à Pointe-aux-Outardes

Le service a été mis sur pied par l’organisme communautaire Grains de Soleil Côte-Nord, qui offre également plusieurs services axés sur la réussite éducative pour et par le parent.

L’équipe de la halte-garderie Jardin de Soleils accueille les tout-petits pour des demi-journées, de 2 à 3 jours par semaine.

Cuisine, jeux, changement de couches.... Tout se fait à l'extérieur, sauf les siestes. Les activités quotidiennes varient d’une journée à l’autre : nourrir les oiseaux, jouer de la musique, marcher dans les sentiers, créer des œuvres artistiques avec des matériaux trouvés en plein air.

En plus de l’intérêt pour un retour à la nature qu’on observe dans la société en général, on était inspirés par des éducatrices qui avaient envie de travailler en plein air, explique la directrice de l'organisme, Catheline Boucher.

Un tout nouveau projet

La directrice indique qu’elle a pris la balle au bond et a multiplié les demandes de subvention pour que le projet se concrétise.

Dès les balbutiements du projet, un fort engouement de la communauté de Pointe-aux-Outardes a encouragé Catheline Boucher dans ses démarches.

Je savais qu’il y avait beaucoup de parents qui avaient besoin d’une halte-garderie, à la base, explique-t-elle. Mais là, on a même eu des parents qui sont venus nous donner des plans et des conseils judicieux, et des experts aussi!

Les employés de la halte-garderie remarquent que l’anxiété semble avoir diminué chez des enfants qui fréquentent l’établissement. De gauche à droite: Julien Normand, maire de Pointe-aux-Outardes; Cindy Therrien, éducatrice responsable du service de HGPA; Liza Martel, présidente de Grains de Soleil Côte-Nord inc. Photo : Grains de soleil

La Municipalité a également mis la main à la pâte en désignant un terrain dédié pour la halte-garderie, après que Mme Boucher eut présenté le projet à la fin du mois d’août. Quelques mois plus tard, en novembre, la tente prospecteur qui sert d’unique toit à la garderie était montée.

Elle observe que les activités en plein air comportent de nombreux bienfaits pour le comportement des tout-petits.

« On essaie de contrer l’attrait des écrans. On savait que ça allait faire travailler les aptitudes psychomotrices des enfants. » — Une citation de Catheline Boucher, directrice de la halte-garderie Jardin de soleils

Cependant, ce qui a le plus surpris les éducatrices, c’est l’impact que la nature joue sur l’empathie des plus jeunes. Comment ils sont prêts à aider le plus jeune qui est tombé par terre, à remonter dans l’arbre, etc. Ça nous a vraiment épatés de voir ça.

Un calmant 100 % naturel

Les employés de la halte-garderie ont aussi l’impression que l’anxiété aurait diminué chez des enfants qui fréquentent les lieux.

Les stimuli artificiels qui sont habituellement à l’intérieur d’une classe sont absents, rappelle Mme Boucher. On touche vraiment à quelque chose de beau chez nos jeunes en leur faisant prendre l’air.

La halte-garderie est accessible à toutes les clientèles d'enfant, avec comme seule exigence qu'ils soient capables de marcher seuls avec leurs bottes et habit de neige.

Ceci dit, la sécurité des tout-petits demeure une priorité, selon la directrice. C’est certain qu’on a aussi du matériel dans les cas de grands froids ou lorsque les enfants ne sont pas assez protégés… des mitaines en néoprène, par exemple.

Une tente prospecteur et une toilette portative ont été installées pour les besoins des jeunes et en prévision des journées plus froides.