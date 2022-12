Légère baisse du taux de taxes pour limiter la charge fiscale à Chandler

Les citoyens de Chandler verront leur compte de taxe augmenter d'environ 5 % en 2023. Selon le maire, Gilles Daraîche, la hausse aurait pu être plus importante si les élus n’avaient pas choisi de faire passer le taux de taxation de 86 à 85 cents du 100 dollars d'évaluation.

On ne peut pas puiser dans le surplus accumulé pour équilibrer le budget, donc on a quand même opté pour une baisse du taux de taxation et pour une compression des dépenses , explique M. Daraîche.

Pour une résidence de 150 000 $, les hausses peuvent varier entre 66 $ et 174 $ en raison de modulations de tarifs établies en fonction des secteurs.

C'est Newport qui écope un peu plus cette année avec une augmentation de 42 $ , explique Gilles Daraîche. Depuis la fusion, tout le monde doit payer le même taux pour l'aqueduc et l'égout. Alors ce sont les conséquences d’une uniformisation.

En entrevue à Bon pied bonne heure, le maire explique que l’augmentation globale du compte de taxes s'explique principalement par la poussée inflationniste et par une hausse de la facture des contribuables de 15 $ en moyenne pour la gestion des matières résiduelles.

Le maire de Chandler, Gilles Daraîche, photographié devant l'hôtel de ville. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Ça revient chaque année dans les discussions au moment du budget , mentionne le maire. Ce qui coûte cher, c'est le transport vers Gaspé uniquement pour les matières résiduelles parce que le compost se fait ici, et la récupération se font ici.

Le maire soutient que des discussions sont en cours avec la MRC du Rocher-Percé pour trouver des solutions.

En ce qui concerne le plan d'immobilisation, le projet d'assainissement des eaux à Newport retient l'attention.

Évalué à 12 millions de dollars, il y a deux ans, il coûtera certainement plus cher, selon M. Daraîche qui espère que Québec financera 90 % de la facture.

Avec les informations d'Isabelle Lévesque