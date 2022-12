Tempête à venir : la Ville de Québec pourrait activer sa cellule de crise

Vraiment, les 24 prochaines heures vont nous permettre de dire ce que l'on fait , a expliqué le maire de Québec en marge d'un point de presse mercredi. La Ville est en train d'évaluer si elle réactive la cellule de crise pour accompagner les équipes d'urgences qui devront intervenir durant la période de précipitations prévues dès demain.

La Ville suit d'heure en heure l'évolution des modèles météo pour déterminer quelle sera l'ampleur de la tempête. Déjà, les équipes sont en mode préparation. Ce qui est actuellement à l'étude, ce sont la quantité de précipitations à venir, le type de précipitation, les vents et les ondes de tempête dans le secteur de la rue Dalhousie.

La cellule de crise réunit plusieurs services à la Ville de Québec, dont la sécurité civile, les policiers et les pompiers. Dans ce cas-ci, les cols bleus seraient aussi mobilisés.

« Je ne suis pas de nature inquiète, mais j'aime mieux que l'on se prépare. Je sais qu'on a une super équipe. Qu'on soit déjà à pied d'œuvre, ça me rassure. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Bruno Marchand recommande aux citoyens de se tenir prêts en cas d'importantes précipitations ou de pannes de courant qui pourraient paralyser la Ville. Les citoyens devraient être en mesure d'avoir suffisamment de nourriture pour 72 heures. La Ville va aussi évaluer la possibilité de prévoir des refuges en cas de pannes majeures.

Rappel

La Ville de Québec pourrait devoir rappeler au travail des employés qui devaient être en vacances. Pour l'instant, les cols bleus n'ont pas encore été avisés. Ils pourraient être soit mobilisés, soit en disponibilité pour les prochains jours.

La période des fêtes est déjà commencée. Certains employés pourraient même se trouver à l'extérieur de la région. Il va falloir s'adapter , précise le maire, qui ne s'inquiète pas outre mesure. Il y a vraiment un engagement, nos employés sont dédiés en maudit.

Le maire Marchand prévient d'ores et déjà que la Ville ne pourra pas demander l'impossible à ses employés. Il faudrait faire preuve d'une certaine patience. Ça va nous obliger à se demander comment on peut le faire, à quelle vitesse on peut le faire.

« Qu'est-ce qu'on fait avec le stationnement de rue. C'est la fête, les gens vont vouloir se visiter. Comment on fait pour ne pas être contraignant et en même temps, pas tolérer des situations où les gens pourraient se blesser. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

