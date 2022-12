Puisque les artistes Fouky et Laura Niquay ne pouvaient être de la partie ce mercredi, des artistes locaux vont les remplacer lors du spectacle.

On va recevoir Shauit, Scott-Pien Picard, Freddy Cluney et Bryan André. Pour reprogrammer la soirée qu’on n’a pas pu faire la semaine dernière, c’est plus facile de recevoir des gens de chez nous , explique le producteur du spectacle du temps des Fêtes de Florent Vollant, Mathieu Mckenzie.

Mathieu McKenzie est le fils de Florent Vollant. Il est aussi producteur du Studio Makusham à Mani-utenam. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Mercredi matin, environ 800 élèves de la communauté de Uashat mak Mani-utenam ont assisté à une représentation scolaire du spectacle.

Les élèves remplissent la salle. Ils mobilisent 30 autobus. Les enfants aiment cette sortie. Quand c’était remis, ils étaient tristes , lance Mathieu Mckenzie.

Un autobus scolaire de Uashat mak Mani-utenam est stationné devant la salle Jean-Marc-Dion, à Sept-Îles, lors du 19e spectacle de Noël de Florent Vollant. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Lors de la représentation en soirée, il prévoit un peu moins de spectateurs que si l’événement avait eu lieu la semaine dernière. Vers 10 h mercredi matin, Mathieu Mckenzie indique qu’entre 600 et 700 billets avaient été vendus.

C’est sûr que ça a été plus difficile [de présenter le spectacle cette semaine]. Il y a beaucoup de membres de la communauté qui sont partis dans le nord pour passer les Fêtes dans leur chalet et des visiteurs qui sont retournés dans leur communauté respective , admet-il.

Un grand événement prévu en 2024

L’équipe derrière les spectacles de Noël de Florent Vollant s’active déjà pour les Fêtes de l’année prochaine.

Mathieu Mckenzie voit grand pour la 20e année du rituel de Noël.

Pour le 20e, on veut réunir tous les amis de Florent. On prévoit de faire quelque chose de grand. On veut réunir aussi les gens de Sept-Îles et des communautés avoisinantes. On y travaille déjà , note le producteur du spectacle.

Plusieurs artistes font partie du 19e spectacle de Noël de Florent Vollant ce mercredi. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

En 2021, Florent Vollant avait été hospitalisé après avoir eu un malaise. Mathieu Mckenzie, qui est son fils, ne s’inquiète pas aujourd'hui pour la santé de son père.

Actuellement, Florent va bien. Cet automne, il a sorti sa biographie Ninanimishken. Ça lui a demandé beaucoup pour lui. Mais mercredi soir, il va chanter ça à merveille. Il a pris un bon mois de repos après la sortie du livre , raconte-t-il.

La représentation générale du 19e spectacle de Noël de Florent Vollant débute mercredi à 20 h.