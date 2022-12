Une amende de 126 000 $ à une entreprise pour laxisme envers la sécurité des employés

En février 2021, un apprenti travailleur de 20 ans de cette entreprise a fait une chute de cinq mètres d'un chariot élévateur à fourche utilisée comme plateforme de travail.

L'apprenti a subi une fracture de la colonne vertébrale. Il a été hospitalisé aux soins intensifs pendant trois mois et restera tétraplégique à vie.

L'accident qui s'est produit est la conséquence directe du fait que King Stud Contracting Ltd a choisi d'éviter les dépenses liées à l'achat d'une plateforme de travail plus sécuritaire , a écrit le juge Q.D. Agnew dans sa décision.

Le fait que moins de quatre mois après cet accident catastrophique, King Stud n'exige pas que les travailleurs portent l'équipement de sécurité de base, témoigne d'un manque d'intérêt général pour la sécurité des travailleurs et d'un manque de volonté de se conformer aux exigences de la santé et sécurité au travail (SST) , ajoute le juge.

Selon le juge, au cours des cinq années précédentes, les inspecteurs de la SST ont cité à trois reprises l'entreprise de construction King Stud pour 10 violations, dont quatre étaient liées à la prévention des chutes.

On reproche ainsi à King Stud d’avoir utilisé un chariot élévateur à fourche comme plateforme de travail, ce qui n’est pas sécuritaire, et d’avoir omis d’utiliser correctement l'équipement de protection contre les chutes.

L'entreprise a plaidé coupable d'avoir placé un travailleur sur une plateforme sans l'avoir équipé d'un équipement de sécurité personnel contre les risques de chutes conforme aux normes de SST .

En parlant du degré de risque, de l'étendue du danger et de la prévisibilité de ces éléments, le juge écrit qu'ils étaient tous extrêmement élevés et d'une évidence aveuglante, même pour un œil non averti .

Cependant, c'est la gestion de l'entreprise après l'accident qui inquiète le plus le juge.

Le 26 avril 2022, moins d'un an après les dernières infractions et à peine plus d'un an après la blessure du travailleur, King Stud a de nouveau été reconnue coupable d'avoir enfreint les exigences en matière de casque de sécurité et de protection contre les chutes , précise le juge.

Pour déterminer le montant de l'amende, le juge Q.D. Agnew déclare qu'il a dû tenir compte de la taille de cette petite entreprise (trois à cinq employés) et de la nécessité de lui transmettre un message fort.

L'avocat de King Stud a suggéré une amende totale de 45 000 $ à payer sur deux ans tandis que le procureur a plaidé pour une amende de 100 000 $ et une surcharge de 40 000 $.

Finalement, le juge a décidé d'infliger une amende de 126 000 $ à la société.

Une telle amende constituera une pénalité très importante pour cette entreprise située à Hague, près de Saskatoon, sans cependant provoquer l'effondrement de King Stud , explique le juge.

Avec les informations de Dan Zakreski