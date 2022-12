La cathédrale de Rimouski ouverte au public pour un concert et la messe de minuit

La cathédrale de Rimouski sera ouverte au public pour un concert de Marc Hervieux mercredi soir et pour la messe de minuit de samedi. La messe de minuit sera donc célébrée pour une deuxième année de suite à la cathédrale, après huit ans de fermeture.

La messe sera célébrée par Mgr Denis Grondin. Les chants seront dirigés par Josée Fortin et les morceaux interprétés à l'orgue seront quant à eux supervisés par sa titulaire, Josée April.

La cathédrale est normalement fermée au public puisque le bâtiment nécessite des travaux de rénovation.

Elle a ouvert ses portes en de rares occasions dans les dernières années pour des concerts, des pièces de théâtre ou des célébrations importantes comme celle de Pâques, en 2022.

La première messe de Pâques en 8 ans à la cathédrale de Rimouski avait attiré de nombreux fidèles en avril dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le président du Regroupement de sauvegarde de la cathédrale et des Amis de la cathédrale, Jacques Landry, explique que certains travaux sont en déjà en cours, alors que la cathédrale a reçu une aide financière d'un peu plus de 400 000 $ de la part du gouvernement du Québec en juin dernier.

Les nouveaux équipements nécessaires au chauffage de la cathédrale sont en train d'être installés, dit-il.

On a réussi aussi, par un commanditaire qui est Électro 1983, d'avoir de l'éclairage pour enfin réussir à illuminer cet édifice qui était dans la pénombre depuis huit ans , poursuit Jacques Landry.

« Il y a plusieurs éléments très positifs qui se présentent chaque jour qui fait que l'avenir est quand même très prometteur. » — Une citation de Jacques Landry, président du Regroupement de sauvegarde de la cathédrale et des Amis de la cathédrale

C'est sûr que ça fait 6 ans que nous nous battons pour crédibiliser la présence de la cathédrale au sein de notre communauté. Il y a toutes sortes de hauts et de bas. Le fait d'être ouverts au public, avec les assurances et tout ce qui s'en suit, et de pouvoir offrir des spectacles ou des offices religieux, c'est un début qui se veut positif, constructif, vers un meilleur avenir, je le pense, de notre cathédrale , ajoute le président du Regroupement pour la sauvegarde de la cathédrale.

Ceux qui assisteront à la messe de minuit pourront entendre résonner l'orgue Casavant (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Il rappelle que des études ont été menées et que la cathédrale est en bon état et qu'elle peut accueillir le public sans danger.