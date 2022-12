Toujours en attente d’une enquête indépendante sur la crise de l’eau à Iqaluit

En octobre 2021, l’eau potable de la capitale du Nunavut a été contaminée par des hydrocarbures, provenant d’une vieille citerne de carburant située sous l’usine de traitement de l’eau. L’interdiction de consommer l’eau du robinet a été levée en décembre 2021, après l’installation d’un système de contournement à l'usine de filtration de l’eau.

Plusieurs appels à une enquête publique sur cet incident se sont fait entendre, ce qui serait une première pour le Nunavut. Toutefois, le ministre de la Justice au moment des faits, David Akeeagok, avait déclaré qu'une telle enquête ne serait pas envisageable tant que le ministère de la Santé n'aurait pas terminé son propre examen.

Le ministère de la Santé du Nunavut, par courriel, a indiqué que sa propre enquête ne sera pas terminée avant que la situation ne soit résolue , faisant référence au fait que le système de contournement est toujours en place à l’usine de filtration d’Iqaluit.

Le médecin hygiéniste en chef du Nunavut, le Dr Sean Wachtel, a indiqué ne pas être disponible pour une entrevue avant la nouvelle année. Par l'intermédiaire d'un porte-parole, le ministre de la Santé, John Main, a décliné toute demande d'entrevue jusqu'à la nouvelle année.

L’usine de filtration bientôt réparée

Le maire adjoint d’Iqaluit, Kyle Sheppard, a mentionné en entrevue qu’un dernier contrat pour compléter l'assainissement de l’usine de filtration a été octroyé en octobre. Il a ajouté que le système de contournement pourrait ne plus être nécessaire dès janvier 2023.

Le maire adjoint d'Iqaluit, Kyle Sheppard, dit que l'usine de filtration de l'eau devrait être complètement réparée en janvier 2023. Photo : Radio-Canada / Dave Gunn

En ce qui concerne la question d’une enquête, Kyle Sheppard a déclaré que la Ville n’avait pas l’intention d’en mener une, parce que l'affaire relève de l’autorité du territoire.

J’estime qu’il n’y a aucun reproche à faire ici. Ayant été intimement impliqué dans le processus et d’avoir été présent au moment des faits, et sachant tout ce que je sais et ce que j'ai vécu, le véritable bénéfice qui pourrait découler d'une enquête est de rétablir la confiance du public , a déclaré M. Sheppard.

Il a toutefois ajouté qu’il n’y aura pas beaucoup de leçons à tirer d’une enquête.

C’est une expérience à laquelle personne n’était préparé. Une enquête pourrait être utile pour se préparer si une [telle situation] se reproduisait, même ailleurs sur le territoire, quoique ce serait fort improbable , a-t-il mentionné.

Le député d’Iqaluit-Manirajak, Adam Arreak Lightstone, a fait campagne aux dernières élections territoriales en demandant la création d'un comité permanent spécial pour enquêter sur la crise de l’eau. Il admet que le véritable avantage d’une enquête serait de rebâtir la confiance du public envers le gouvernement, une opinion également partagée par le député d’Iqaluit-Tasiluk, George Hickes.

Le député de la circonscription d'Iqaluit-Manirajak, Adam Arreak Lightstone, estime que toute enquête sur la crise de l'eau devrait être publique. Photo : CBC / Nick Murray

Adam Arreal Lightstone est toutefois déçu de constater qu’aucune enquête n’a encore été lancée, ajoutant qu’il y avait beaucoup de questions non résolues sur cette crise de l’eau.

On ne sait toujours pas exactement ce que le gouvernement du Nunavut a fait, ou si leurs interventions ont été rapides ou suffisantes , dit-il, ajoutant que les 10 premiers jours de la crise sont les plus importants pour comprendre ce que le gouvernement territorial a fait lorsque les inquiétudes concernant l’odeur de carburant dans l’eau ont été soulevées.

Je pense que c’est important d’avoir une enquête indépendante approfondie et qu’elle soit publique afin que la confiance du public dans la réponse du gouvernement face à la crise de l’eau, et sur tous les enjeux de l’eau, puisse être rétablie.

Le député Arreak Lightstone comprend que la crise de l’eau doit être complètement résolue avant de pouvoir enquêter, mais il ajoute qu'il est urgent de procéder à un examen.

Ça fait déjà un an, et on oublie, les gens partent, et on a moins de chance de découvrir tous les faits et toutes les informations avec le temps qui passe , dit-il.

Je ne pense pas que la réponse [du gouvernement] soit adéquate pour expliquer pourquoi l'enquête n'a pas commencé.

Avec les informations de Nick Murray