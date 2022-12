Les changements proposés aux frontières d’Halifax réuniraient les quartiers noirs

Le conseil régional a approuvé la semaine dernière de nouvelles limites pour les 16 quartiers électoraux d’Halifax qui ont été proposés par un comité, qui avait recueilli les commentaires des conseillers et des membres du public.

Victor Cobb, un résident de Beaver Bank, est heureux de voir que sa région quitterait le quartier 14 et pour rejoindre Lower Sackville et former le quartier 15.

Il semble que souvent nos demandes tombent dans l'oreille d'un sourd et je pense que la fusion avec Lower Sackville apportera une meilleure écoute , dit-il.

Il espère que cette décision signifiera également moins de concurrence pour les fonds municipaux et la reprise des efforts pour diminuer la circulation.

Victor Cobb, résident de Beaver Bank et membre de l'Association communautaire de Beaver Bank (BBCAA), espère que le fait d'être jumelé à Lower Sackville va apporter plus de ressources à Beaver Bank. Photo : Radio-Canada

Dans les années 1990 et au début des années 2000, il a eu des discussions pour créer une connexion entre l'autoroute 101 et le chemin Beaver Bank et réduire la congestion routière. La province avait sollicité l’opinion des résidents et demandé une évaluation environnementale. Mais le projet n’a pas abouti.

La circulation ne fait qu'empirer à mesure que de nouvelles subdivisions sont construites dans la région, note Victor Cobb. Il ne reste qu'une seule route à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté et elle traverse Lower Sackville.

Je ne veux pas voir Beaver Bank tourner dans Hammonds Plains Road. C'est un cauchemar, toute cette route à l'heure du dîner ou le matin , dit le résident.

La Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse exige que toutes les municipalités de la Nouvelle-Écosse révisent leurs quartiers électoraux tous les huit ans pour tenir compte de divers critères comme les changements démographiques et les communautés d'intérêts.

North Preston, dans la Municipalité régionale d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

La révision permettra entre autres à East et North Preston, deux communautés afro-néo-écossaises, de quitter le quartier rural 2, pour rejoindre Cherry Brook et Lake Loon dans le quartier 4.

Le conseiller David Hendsbee du quartier 2 dit que réunir à nouveau l'ensemble du canton de Preston est parfaitement logique d'un point de vue historique et culturel.

Mais il est désolé de voir les gens de Preston quitter son quartier, car il les représente depuis près de 30 ans.

La communauté Woodlawn de Dartmouth, actuellement divisée en deux, serait regroupée dans le quartier 6 avec des zones de Penhorn et Manor Park.

Ian Lawless de l'Association des résidents de Woodlawn a grandi dans la banlieue de Dartmouth et affirme que les changements pourraient apporter un nouveau sens de communauté à la région. Photo : Gracieuseté de Tilted Studio

Ian Lawless de l'Association des résidents de Woodlawn croit que ça aidera à créer plus d'espaces publics dans le quartier.

Le fait d'avoir des espaces communautaires permet vraiment aux gens de s'organiser et de se rassembler de manière à pouvoir influencer la politique locale et le gouvernement local pour apporter les ressources nécessaires , dit-il.

Le facteur clé que le comité de délimitation devait garder à l'esprit était de s'assurer que chaque quartier. La Commission demande que ces chiffres restent à moins de 10 % de la moyenne.

Depuis le dernier examen des limites en 2011, le bassin d'électeurs d'Halifax a augmenté de 12,7 %, passant de 330 302 à 372 203.

Le quartier 1 qui englobe Waverley Fall River et la vallée du Musquodoboit est le moins peuplé alors que le quartier 16 qui représente Bedford est le plus peuplé.

Il y a un petit risque , reconnaît la conseillère régionale Cathy Deagle-Gammon. Mais elle espère que les détails de chaque quartier seront pris en compte pour aller de l’avant avec certaines exceptions à la règle.

Les conseillers municipaux et le public pourront se prononcer sur ces propositions lors de l’audience publique de la Commission, qui devrait avoir lieu au printemps. Photo : Getty Images / shaunl

Le Conseil a félicité le comité de délimitation pour la façon dont il a répondu aux préoccupations tout au long du processus. Beaucoup ont dit que même si aucun quartier n'était parfait, c'était le meilleur résultat compte tenu de tous les critères avec lesquels ils devaient travailler.

Ce que nous avons vu, c'est une volonté d'écouter , confie le maire Mike Savage . Ce fut un processus incroyable et je pense qu'il vaudrait la peine de le reproduire aux niveaux provincial et fédéral.

Les conseillers et le public pourront se prononcer sur ces propositions lors de l’audience publique de la Commission, qui devrait avoir lieu au printemps.

La Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse décidera alors d'accepter les nouvelles frontières des quartiers ou de renvoyer le conseil d'Halifax à la planche à dessin.