Le nombre de postes vacants en santé en forte augmentation au Québec

Le nombre de postes vacants a fortement augmenté depuis un an dans les professions de la santé et de l’assistance sociale au Québec, selon les plus récentes données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Dans son rapport statistique sur les données trimestrielles sur les postes vacants  (Nouvelle fenêtre) , l’ ISQ révèle que le nombre de postes à combler a augmenté de plus de 9000 dans le domaine de la santé au Québec entre le troisième trimestre de 2021 et celui de 2022.

« Il y a près de 50 000 postes vacants dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale au troisième trimestre 2022. » — Une citation de Institut de la statistique du Québec

Selon les chercheurs de l’ ISQ , le taux de postes vacants, qui était de 6,2 % dans l’industrie des soins de santé et de l’assistance sociale au 3e trimestre de 2021, est passé à 8,3 % à la même période en 2022, ce qui témoigne de difficultés de recrutement croissantes , souligne l’ ISQ .

Sans surprise, c’est le secteur des soins qui est actuellement le plus touché par la pénurie d’effectifs en santé.

D’après l’ ISQ , le nombre de postes vacants a augmenté de 67 % chez les aides-infirmières, les aides-soignants(e)s et les préposé(e)s aux bénéficiaires. Ce qui signifie 4500 postes à combler de plus dans ces catégories d’emploi.

La situation n’est guère mieux du côté du personnel infirmier, où le nombre de postes à combler a augmenté de 43 % (+1400) chez les infirmières auxiliaires au cours de la dernière année. Le nombre de postes vacants a également augmenté de 34 % (+2400) chez les infirmières autorisées et les infirmières autorisées en psychiatrie.

« La part des professions du domaine de la santé dans l’ensemble des postes vacants augmente : elle passe de 10 à 13 %. » — Une citation de Institut de la Statistique du Québec

Cet exode du personnel en santé qui s’intensifie est loin d’être une bonne nouvelle, à l’heure où le gouvernement Legault émerge de la pandémie de COVID-19 avec des hôpitaux et des urgences débordées, tandis que les listes d’attente s’allongent pour l’obtention de soins, de traitements et de chirurgies.

De façon plus générale, on dénombrait 244 000 postes vacants au Québec au troisième trimestre de 2022.

Bien que ce nombre soit 4 % (+9300) plus élevé qu’au même trimestre de 2021, la variation n’est pas considérée statistiquement significative par les analystes de l’ ISQ qui expliquent : Le taux de postes vacants au Québec, soit le nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de travail, s’est fixé à 6 % au troisième trimestre de 2022, un taux identique à celui observé un an plus tôt.

Sur les 244 000 postes à pourvoir au Québec, on comptait environ 195 000 emplois à temps plein et 213 000 postes permanents au troisième trimestre de 2022.

Mais ça ne va pas mal partout. Le secteur de la vente et des services comptait 5300 postes à combler de moins au troisième trimestre de 2022 par rapport à celui de 2021, tandis que l’industrie des services d’hébergement et de la restauration rapportait 6600 postes vacants de moins pour la même période.

D’un point de vue national, le Québec se classe au quatrième rang des provinces et territoires en termes de postes à combler.

Seuls la Colombie-Britannique (6,2 %), le Yukon (8,1 %) et les Territoires du Nord-Ouest (7,7 %) ont des taux de postes vacants plus élevés que celui du Québec (6 %) , peut-on lire dans le document de l’ISQ.