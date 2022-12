L’entreprise Chantiers Chibougamau achète les usines de La Sarre et Béarn

La transaction de 90 millions de dollars devra être approuvée par le Bureau de la concurrence du Canada.

Ces acquisitions permettent à Chantiers Chibougamau de consolider ses opérations, notamment en assurant un approvisionnement en copeaux à l'usine Nordik Kraft de Lebel-sur-Quévillon.

Frédéric Verreault, mise aussi sur l'immigration pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre à Chibougamau. (archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

On n’a jamais cherché à devenir gros pour être gros, ce ne sont pas nos valeurs et notre culture d’entreprise familiale. On a toujours cherché à améliorer l’autonomie au sein de l’entreprise et l’autonomie avec l’usine de pâte kraft de Lebel-sur-Quévillon, c’est une autonomie qui s’exprime par la consommation de copeaux qui découlent de la production de bois d'œuvre , explique Frédéric Verreault, directeur exécutif du développement corporatif à Chantiers Chibougamau.

Le bois d'œuvre produit dans les usines de La Sarre et Béarn pourra aussi servir dans les projets de construction en bois de Chantiers Chibougamau, un marché en pleine croissance, selon Frédéric Verreault.

Ce sont des usines qui ont de très belles qualités de produits de bois d’oeuvre et pour fabriquer du bois d'ingénierie : des poutrelles en I, du bois lamellé-collé, lamellé-croisé comme on fait chez Chantiers Chibougamau, ça prend de ces planches de bois d'œuvre de qualité supérieure, d’une solidité supérieure.

Les deux usines de l’Abitibi-Témiscamingue emploient présentement 340 personnes.

L'usine de Béarn au Témiscamingue. (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

On prévoit tout sauf des pertes d’emplois massives, au contraire. On va prendre le temps d’arriver, mais si tout suit son cours et qu’on devient propriétaire, on a comme historique et comme habitude de faire fonctionner nos usines au maximum de leur capacité et avec efficacité donc alors on a toutes les raisons de croire qu’on va plus tomber en phase embauche pour ajouter des quarts de travail et des effectifs pour produire encore plus dans les usines qu’en phase repli , conclut monsieur Verreault.

Les deux entreprises prévoient conclure la transaction au premier trimestre de 2023.