Dame Nature offre à l’Atlantique une tempête pour Noël

On prévoit un système vraiment intense , souligne Jill Maepea, météorologue chez Environnement Canada. Ça va probablement être un problème avec les conditions routières. On peut aussi avoir des pannes de courant.

La tempête devrait passer sur les Maritimes de vendredi à samedi matin, selon Mme Maepea, et se poursuivre samedi à Terre-Neuve-et-Labrador.

On prévoit un mélange de précipitations pour la région du Nouveau-Brunswick, mais pour l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, les précipitations seront sous forme de pluie seulement. Il y a aussi un mélange de précipitations pour Terre-Neuve , indique Jill Maepea.

Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick peut s’attendre à de la neige et à de la pluie verglaçante pour vendredi durant l’après-midi et la soirée. Terre-Neuve-et-Labrador pourrait aussi recevoir de la neige et de la pluie verglaçante samedi.

Des vents violents et de possibles ondes de tempête

Les vents seront violents dans toute la région vendredi durant la journée et la soirée, ajoute la météorologue.

De plus, on a des possibilités d’avoir des ondes de tempête pour quelques régions au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard et [sur] le sud-ouest de Terre-Neuve , affirme Jill Maepea.

Environnement Canada recommande au public de rester attentif à ses prochaines prévisions qui seront plus précises.