L’actualité francophone au Manitoba en 2022

La saga Envol 91 FM

Le 19 avril, une assemblée générale mouvementée de plus de quatre heures est le point culminant de la controverse vécue durant l'hiver par la radio communautaire Envol 91 FM. Un des six scrutateurs sélectionnés par l'assemblée a soutenu qu’il y avait eu une irrégularité dans le vote pour le nouveau conseil d'administration.

Or, le président d'assemblée a jugé que celle-ci était légitime.

Quatre mois auparavant, l'animateur Jean Fontaine démissionnait. Il était suivi, durant les 10 jours suivants, de Yan Dallaire et de l'animatrice Caroline Touchette.

Des gens votent lors de l'assemblée générale annuelle d'Envol 91 FM, le 19 avril 2022. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

À la suite de ces démissions, des membres ont demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, qui avait d'abord été refusée par le conseil d'administration.

Le nouveau conseil d’administration de la radio communautaire a pour mandat de lancer une enquête indépendante sur les démissions d’employés. Un appel de candidatures pour mener l'enquête a été lancé en octobre, et la radio communautaire souhaite que le compte rendu de l’enquête soit achevé d’ici le 15 janvier 2023.

Immigration

Des organismes du Manitoba recommandent à la province « de faire passer à 15 % d'ici 2036 » sa cible en matière d'immigration francophone dans un livre blanc dévoilé au début du mois de novembre.

Pendant ce temps, on a appris que la province avait abandonné sa cible de 7 %  (Nouvelle fenêtre) , bien qu'elle dise vouloir accroître l'immigration francophone.

Pendant longtemps, la province avait pour but d’attirer 7 % d’immigrants francophones chaque année. Cette cible ambitieuse avait été fixée en 2003 par le gouvernement néo-démocrate de Gary Doer et elle n’a jamais été atteinte. Photo : Radio-Canada

Lutte contre le racisme dans la communauté francophone

En octobre, lors de l'assemblée générale de la Société de la francophonie manitobaine, la communauté s'est donné huit ans pour réussir l’inclusion de toutes les personnes racisées d’expression française.

Ce plan est le fruit d'un groupe de travail réuni depuis juin 2021, qui a été formé notamment à la suite de l'incident du mot en N qui avait secoué le Collège Louis-Riel cette année-là. Dans la foulée, la Division scolaire franco-manitobaine a annoncé en mars de nouvelles initiatives pour s'attaquer au racisme découlant de la visite d'un expert-conseil qui avait passé une semaine au Collège durant l'automne 2021.

Le juge Chartier prend sa retraite

Après 9 ans à la tête de la Cour d’appel du Manitoba, le juge en chef du Manitoba, Richard Chartier, a pris sa retraite. Ce dernier a présidé de nombreuses causes de droit linguistique et pour l'accès à la justice en français au Manitoba.

Richard Chartier était le juge en chef du Manitoba. jusqu'à sa retraite cet automne (archives). Photo : Radio-Canada / Thibault Jourdan

L'Association des juristes d'expression française du Manitoba (AJEFM) souhaite qu’un autre juge francophone soit nommé à sa place et soulignait en octobre l'importance pour la province d'avoir plus de juges bilingues.

Parallèlement, l'Université du Manitoba a formalisé sa concentration en accès à la justice en français, et les étudiants peuvent maintenant obtenir près d’une quarantaine de crédits en droit en français.

Gerald Heckman et Lorna Turnbull sont des professeurs de droit à l'Université du Manitoba et codirecteurs de la concentration en accès à la justice en français. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

L'accès aux services juridiques en français a aussi été renforcé, au mois d'août, avec l'ouverture de la Clinique juridique Franco-Justice.

Un adolescent est déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de Lise Danais

Au terme d'un mois de procès, l’adolescent accusé du meurtre de Lise Danais a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Les jurés ont rendu leur verdict le 23 juin, après deux jours de délibération.

Il reste à déterminer si l'adolescent, qui n'avait pas 18 ans au moment des faits, écopera d'une peine pour adultes ou comme adolescent. L'affaire a été repoussée à janvier 2023, après de premières audiences de détermination de la peine tenue au début du mois de novembre.

Un jeune adulte qui connaissait Lise Danais a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré en juin 2022. Photo : Facebook

Le 219 Provencher n'est toujours pas vendu

La vente du 219 Provencher n'est toujours pas concluse. Entre-temps, ses locaux se vident. Le World Trade Centre (WTC) de Winnipeg déménagera dans un local au centre-ville de Winnipeg, qui sera partagé avec la Chambre de commerce de Winnipeg, notamment.

Par ailleurs, au mois de février, on apprenait le départ à venir, à la fin du mois d'avril, de la présidente-directrice générale du WTC , Mariette Mulaire.

En novembre 2019, la Ville de Winnipeg a publié un appel d’offres pour la vente du bâtiment situé au 219, boulevard Provencher, ainsi que pour l’ancienne caserne de pompiers, située au 212, rue Dumoulin (archives). Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

L'organisme les Ami.e.s. du Carré civique assure qu'il pourra loger d'autres organismes francophones dans l'ancien hôtel de ville.

Du renouveau dans les organismes

Après 45 années, le Gala du homard, la soirée de financement du Théâtre Cercle Molière, a laissé place au premier événement Escapade et Dessert Disco, là où la créativité rencontrait la gastronomie.

L'artiste Sol Desharnais a imaginé le concept de la soirée-bénéfice Escapade Dessert Disco du Théâtre Cercle Molière (archives). Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le bâtiment du Centre culturel franco-manitobain (CCFM) devrait être modernisé et agrandi à l’occasion de son 50e anniversaire, prévu en 2024, afin d'améliorer les services offerts au public francophone. C'est ce qui a été dit lors de l'assemblée publique en octobre.

Le Centre Flavie est situé au 301, rue Archibald, à Saint-Boniface. Photo : Facebook @CentreFlavie

À la fin du mois d'août, le Centre Flavie a enfin pu célébrer l’ouverture de ses nouveaux locaux au 301, rue Archibald, à Winnipeg. L'inauguration avait été repoussée plusieurs fois en raison de la pandémie et de la hausse des coûts de construction.

L'année en éducation

Selon des données du recensement de 2021, publiées par Statistique Canada au début du mois de décembre, 23 025 enfants manitobains d’âge scolaire sont admissibles à l'éducation en français. Or, 26 % d'entre eux étudient à la Division scolaire franco-manitobaine. Ces données étaient attendues depuis longtemps dans le monde de l'éducation.

L'école secondaire Windsor Park Collegiate et le Collège Béliveau devront échanger leurs places, selon une décision de la DSLR, entérinée en juin (archives). Photo : Radio-Canada

La commission de la Division scolaire Louis-Riel a entériné en juin un échange d'écoles. Les élèves de Windsor Park Collegiate déménageront au Collège Béliveau en 2024, et les élèves du Collège Béliveau, au Windsor Park Collegiate. Le Collège Béliveau est une école d'immersion française, et le Windsor Park Collegiate, une école anglophone.

Une grève de quatre semaines a perturbé la garderie Les Tournesols, dans le quartier Saint-Vital, à Winnipeg, cet automne, et compliqué la vie des parents. Le syndicat affirme avoir pu tenir tête, face à des compromis considérables concernant les vacances et les congés maladie , pour la nouvelle convention collective de cinq ans.

La garderie francophone de Saint-Georges était menacée de fermeture en raison d'un manque de personnel, à la fin du mois de mai. Or, après une rencontre en urgence avec la province, la garderie a pu recevoir l'aide pour rester ouverte.

Une nouvelle stratégie pour stimuler le tourisme francophone au Manitoba

Attendue depuis plusieurs années, la nouvelle stratégie pour le tourisme francophone a été dévoilée vers la fin du mois d'avril 2022. La stratégie se base sur deux atouts majeurs : la réalité historique et contemporaine des francophones et la découverte de la culture et du patrimoine métis.

Le musée de Saint-Boniface abrite l'ancien couvent dirigé par les Soeurs grises, le premier hôpital de l’Ouest Canadien. Louis Riel y a fait une partie de ses études. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

Louis Riel, toujours d'actualité

La tombe de Louis Riel, dans le cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface, a été vandalisée à la mi-octobre. Un incident qui a été dénoncé par l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba.

Des égratignures sur la pierre tombale de Louis Riel au cimetière de la cathédrale de Saint-Boniface (archives). Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Un symbole représentant la croix plantée par Louis Riel et l'abbé Noël Ritchot en octobre 1869 a retrouvé, le 21 octobre, son site d'origine, sur le chemin Pembina, dans le quartier Saint-Norbert, à Winnipeg.

Le monument de la croix qui commémore celle plantée par Noël Ritchot et Louis Riel sur le site de La Barrière, en 1869, est de retour sur son site original, chemin Pembina, à Winnipeg (archives). Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

Au mois de décembre, le Bloc québécois a proposé que Louis Riel se retrouve sur les pièces de monnaie canadienne, une idée qui plaît au Manitoba.