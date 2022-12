Il faut réduire les attentes vis-à-vis de l’hydrogène vert, selon des experts

L’hydrogène vert sera une source d'énergie renouvelable marginale malgré l’emballement des gouvernements, selon des experts consultés par Radio-Canada. Ils estiment que d’autres énergies renouvelables en développement vont coûter moins cher et seront plus efficaces.

Il faut donc réduire les attentes vis-à-vis de l'hydrogène, même si le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a récemment offert 1,7 million d'hectares de terres publiques aux entreprises visant à le produire avec de l'énergie éolienne.

Dès qu'on va être capable d'améliorer le stockage de l'électricité, c'est vers ces solutions-là qu'on va se tourner , explique Normand Mousseau, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal.

On voit des avancées majeures dans le domaine des batteries, par exemple des batteries sodium qui viennent d'être annoncées récemment, avec des matériaux extrêmement courants et extrêmement peu polluants , poursuit-il. Tout ça fait qu’il y a beaucoup d'incertitudes quant au rôle réel de l'hydrogène dans notre société.

Qu'est-ce que l'hydrogène vert? L’hydrogène vert est le dihydrogène (H 2 ) produit en utilisant de l’électricité à faible empreinte carbone, comme l’énergie éolienne. Sa production consiste à faire passer un courant électrique dans l’eau (H 2 O) afin de décomposer ses molécules et d’en extraire l’hydrogène.

Trop cher?

Même si des pays européens comme l’Allemagne se disent prêts à payer cher pour acheter des énergies renouvelables et réduire leur dépendance du gaz naturel russe, Paul Martin, le fondateur de la Hydrogen Science Coalition, indique que l’hydrogène vert comme source d’électricité coûte trop cher et sera finalement écarté.

Il soutient que la majorité de l’énergie produite par les éoliennes est perdue au moment où on l’utilise, d’abord, pour séparer l’hydrogène des molécules d’eau, puis pour convertir l’hydrogène en ammoniac, une molécule plus dense et plus facile à transporter. Il n’existe pas un marché pour l’hydrogène à Terre-Neuve, à l’heure actuelle.

L’ammoniac doit être reconverti en hydrogène, puis en électricité quand il arrive à destination. À chaque étape du processus, l’énergie est consommée, explique M. Martin.

En plus, il est difficile de produire de l’hydrogène vert à bas prix avec de l’énergie éolienne seulement , selon l'ingénier chimiste basé dans la région de Toronto.

Comme les vents ne peuvent pas souffler en tout temps, les usines ne peuvent pas toujours fonctionner à plein rendement sans une source d’énergie renouvelable supplémentaire. À Terre-Neuve-et-Labrador, il existe un surplus d’électricité limité pendant l’hiver et la province indique que des projets demandant trop d’énergie au réseau d’Hydro Terre-Neuve-et-Labrador n’obtiendront pas l'approbation du gouvernement.

Procéder avec la plus grande prudence

Normand Rousseau affirme que les décideurs politiques doivent procéder avec la plus grande prudence. Pour le moment, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador n'a annoncé aucune subvention directe aux projets verts. Mais Ottawa, dans son énoncé économique de l'automne, a proposé la création d'un crédit d'impôt remboursable d'au moins 40 % pour les investissements dans la production d'hydrogène propre.

Le professeur Normand Mousseau. (archives) Photo : Radio-Canada

Selon le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 31 compagnies ont proposé 73 projets d’éoliennes dans les derniers mois. La majorité des entreprises proposent des parcs éoliens qui alimenteraient des usines productrices d'hydrogène et d’ammoniac vert. Seulement un projet, celui du consortium World Energy GH2, qui polarise la région de Port au Port, fait l'objet d'une étude environnementale.

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement provincial a simplifié le processus d'approbation environnementale pour les entreprises d'hydrogène vert. Les projets à grande échelle seront soumis à une évaluation moins rigoureuse.

On se raconte un peu des histoires, on fait miroiter la richesse et souvent ce qui se passe, c'est qu'à la fin, les promoteurs, quand ils aperçoivent que plus rien ne marche, ben, on a déjà engagé beaucoup de gens, on a déjà levé un espoir et là, on se retourne vers les gouvernements pour dire : il faudrait [nous] compenser , affirme-t-il.

Normand Mousseau ajoute que certains promoteurs pourraient finalement essayer de vendre de l’énergie éolienne au réseau électrique public.

Pendant une conférence de presse, le 14 décembre dernier, deux hauts fonctionnaires du ministère de l’Énergie de Terre-Neuve-et-Labrador ont écarté la possibilité d’acheter de l’électricité aux promoteurs de projets d’éoliennes. Le ministre, Andrew Parsons, a été moins catégorique.

C’est évident que l’objectif numéro 1 est d’exporter [l’énergie], ce n’est pas pour notre consommation. En même temps, nous avons un problème de capacité en matière d'énergie , a-t-il affirmé.

Avec des informations du Réveil Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve