Alcool au volant : de plus en plus d’Estriens conduisent avec un antidémarreur

Seulement depuis le début de l’année 2022, 451 nouveaux conducteurs ont cette obligation dans la région, un nombre qui a plus que doublé depuis 2020. C’est autant de personnes qui ont été arrêtées pour avoir enfreint la loi concernant la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. Au total, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), 1238 conducteurs doivent actuellement avoir un antidémarreur dans leur voiture en Estrie.

C'est le cas d'Yvon* qui a accepté de raconter son histoire à condition que son identité soit protégée. L'homme de 61 ans avait aidé un ami à déménager dans la journée avant d'être arrêté il y a trois ans. J'ai bu deux ou trois bières dans tout l'après-midi. En revenant chez moi, j'ai été arrêté. Mon taux était à 1,1. J'étais certain que j'étais correct.

Dès lors a commencé un parcours rempli de honte, de remords, de frustrations et surtout... coûteux pour Yvon.

« J'éprouve une honte épouvantable de m'être rendu là. Les conséquences ont été lourdes. Je payerais un taxi 100 $ n'importe quand maintenant que je sais tous les impacts que cette bière de trop m'a coûtés. » — Une citation de Yvon, conducteur fautif

Depuis ce samedi où Yvon a appris à la dure les conséquences de son geste, il s'emploie à ce que ça n'arrive pas aux autres. Ça ne vaut pas la peine d'être arrêté pour comprendre le trouble que ça amène. Ce n'est vraiment pas drôle. Depuis, je sensibilise mon entourage aux conséquences de conduire en état d'ébriété. J'ai même acheté des petits ivressomètres à 80 $ à ma famille pour ne pas que ça leur arrive.

Un risque coûteux

Il n'y a pas si longtemps, seules les personnes qui devaient utiliser leur voiture pour le travail et ceux qui en avaient les moyens pouvaient avoir accès à cet appareil. Aujourd'hui, si le juge l’autorise, n'importe quel conducteur condamné pour conduite avec les capacités affaiblies peut utiliser un tel dispositif pendant l'année où son permis de conduire est suspendu.

De plus, tous ceux qui ont été reconnus coupables et qui ont échoué à l'évaluation de la SAAQ suivant l'année de suspension du permis doivent obligatoirement avoir un antidémarreur dans le véhicule qu’ils conduisent pour une période d’un an. Aussi, ceux qui ont un facteur aggravant, comme un taux d'alcoolémie au double de la limite permise, peuvent se retrouver avec cette obligation pour le restant de leur vie.

Un prix élevé à payer Si cet antidémarreur permet de réduire la période sans conduire et que le coût a diminué, il n'en reste pas moins que ce dispositif vient avec d'importants frais. L'installation (50 $), la location et le calibrage de l'appareil (140 $ aux deux mois) sont à la charge du conducteur fautif. Au total, il devra débourser plus de 1800 $, taxes incluses, pour conduire par année. À cela, il faut ajouter l'amende de 1000 $ (pour une première infraction et pour un taux sous les 120 mg d'alcool/100 ml de sang), l'augmentation du coût du permis de conduire et des assurances, les frais d'avocat, le prix du programme Alcofrein (150 $) et les coûts de l'Évaluation du risque [de conduire] de la SAAQ (de 345 $ à 816 $). Une facture totale qui peut être salée, très salée.

Ça ne vaut pas la peine pour économiser 50 $ de taxi. Des fois, les gens disent qu'ils n'ont pas pris le taxi parce qu’ils ne veulent pas laisser leur auto au bar. Payer un taxi le soir et un autre le lendemain, ça va être quoi à côté des 1000, 2000 ou 3000 $ [que coûtera être arrêté]? calcule le porte-parole de la SAAQ , Gino Desrosiers.

Sans oublier que les contrevenants se retrouvent avec un dossier criminel. C'est une autre conséquence. Si vous travaillez dans le domaine de l’automobile ou du transport, par exemple, le casier judiciaire pourrait vous causer des embêtements , rappelle l'avocat criminaliste Patrick Fréchette.

« Ceux qui le regrettent encore plus, ce sont ceux qui avaient prévu un moyen de transport alternatif pour retourner à la maison. Mais parce que Nez rouge ou le taxi n'arrivait pas assez vite, ils décident de prendre leur voiture quand même. Eux, ils le regrettent amèrement. Parce qu'eux savaient pertinemment qu’ils n’auraient pas dû conduire. » — Une citation de Me Patrick Fréchette, avocat criminaliste

Quand on se pose la question, il n'y a pas de doute. On ne prend pas la chance de conduire et on prend une autre stratégie pour retourner à la maison. Ce plan, il faut y penser avant de partir, avant le début de la soirée. C'est là que notre esprit est correct , rappelle l'agent à la prévention et aux relations média à la Régie de police de Memphrémagog, Mickaël Laroche.

« Pas une affaire de récidivistes »

Ils sont plusieurs conducteurs dans cette situation à consulter Me Fréchette chaque année. Les gens qui se retrouvent avec une alcoolémie limite, à 85, 90 mg, avaient pensé à leur affaire pour la plupart. Ils se croyaient en mesure de conduire. Ils ont sous-estimé leur taux d’alcoolémie. Ils ont pris un verre de trop. [...] Les gens qui regrettent le plus, ce sont ceux qui avaient pensé à leur consommation.

Le porte-parole de la SAAQ , Gino Desrosiers, abonde dans le même sens. Ce sont des messieurs et des mesdames tout le monde qui vont dire : "Je vais être correct et sauver un taxi". Ils vont prendre une chance, mais des fois, c’est une chance de trop. Il y a encore beaucoup de monde qui pense que l’alcool au volant est un problème de récidivistes. Quand on regarde les chiffres, 85 % des gens qui se font arrêter en sont à leur première infraction.

Outre les impacts financiers, les conséquences de ce dépassement de la limite d'alcool ont été importantes pour Yvon. Le pire, ça a été de le dire à mon employeur parce que je ne pouvais plus conduire. C'est tellement honteux. J'ai perdu mon emploi , raconte-t-il.

« Plusieurs croient à tort que l'alcool est une affaire de récidivistes. Ce n'est pas du tout le cas », rappelle le porte-parole de la SAAQ, Gino Desrosiers. Photo : Radio-Canada

Un fléau loin d'être réglé

Selon des données colligées par Radio-Canada Estrie, 1662 personnes ont été arrêtées en Estrie au cours de l'année 2021-2022 avec les capacités affaiblies. C'est dans la MRC de Drummond où on retrouve le plus de délinquants avec 213 personnes arrêtées, suivie de la MRC d'Arthabaska où 170 conducteurs ont été pris avec un taux d'alcool dépassant la limite permise. Des données en hausse par rapport à l'an dernier (+189), mais en baisse par rapport à 2018-2019 (-321).

Ça s’améliore, mais il y a encore du travail à faire. L’alcool demeure l’une des principales causes d’accident au Québec. C’est 85 décès causés par l’alcool et 220 blessés graves. Il y a 10 ans, on était à 140, 150 décès et environ 350 blessés graves. Le bilan routier s’améliore, mais ça demeure l’une des principales causes d’accident , rappelle le porte-parole de la SAAQ, Gino Desrosiers.

Quelques chiffres sur l'alcool au volant En 2020, 32 % des 43 conducteurs morts dans un accident de la route avaient un taux d'alcoolémie supérieur à 80 mg/100 ml de sang.

En 2020, 26 conducteurs morts dans un accident de la route avait un taux d'alcoolémie plus élevé que 151 mg/100 ml de sang.

Les conducteurs décédés avec de l’alcool dans le sang sont plus souvent des hommes (85 %) et des conducteurs âgés de 20 à 54 ans (76 %).

Les accidents corporels reliés aux facultés affaiblies surviennent principalement du vendredi au dimanche (61 %), le soir (39 %) ou la nuit (39 %) et au cours des mois de juillet et d’août (21 %).

En 1987, 159 conducteurs sont morts dans un accident de la route alors qu'ils étaient en état d'ébriété. En 2020, ils étaient 43 à mourir dans de pareilles circonstances. Source : SAAQ

*Nom fictif

Avec la collaboration d'Emy Lafortune