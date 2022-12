Le Nouveau-Brunswick investit dans des écoles, le Nord-Ouest se dit laissé pour compte

Pour le District scolaire francophone du Nord-Ouest ( DSFNO ), la pilule est difficile à avaler.

La province a établi un classement de 36 écoles qui ont besoin d’investissements, par exemple pour des rénovations ou de nouveaux bâtiments. Les cinq écoles qui arrivent en tête font partie du district scolaire anglophone.

Le directeur général du DSFNO , Luc Caron, explique qu’il n’est pas nécessairement contre l’évaluation provinciale qui existe présentement. Les écoles anglophones ont besoin de soins comme dans nos écoles francophones.

Il affirme toutefois qu’il devrait y avoir davantage d’investissements dans l’entretien des infrastructures scolaires.

Sept des écoles du DSFNO ont été signalées au gouvernement, car le district dit avoir besoin d'y faire des travaux.

« On a plusieurs écoles qui sont vieillissantes et qui ont besoin d’une cure de rajeunissement. La Cité des Jeunes, l’École régionale Sainte-Anne, l’École Notre-Dame, et je pourrais continuer la liste. »