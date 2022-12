Changer le nom Chippewa : une décision informée par la réconciliation

Le conseil scolaire Near North District a amorcé un processus pour changer le nom de l'école secondaire Chippewa à North Bay, dans le Nord de l’Ontario.

Chippewa entamera le processus afin de relever les défis de justice sociale et d'équité associés au nom actuel , indique le conseil scolaire dans un communiqué de presse.

Les élèves et le personnel actuels comprennent que l'école a été nommée sans consultation ni considération pour la communauté autochtone. Le processus de changement de nom et de changement de marque ne vise pas à effacer l'histoire de l'école, mais à y faire face et à faire mieux à l'avenir.

La directrice de l’école, Krista Petrich, affirme que bien qu'elle ne pense pas que le nom Chippewa lui-même soit problématique, il a été associé à des nuances et à des événements racistes.

Dans le passé, il y avait eu des choses comme le tournoi Tomahawk , indique Mme Petrich.

Il y avait des chants qui n'étaient pas gentils avec les peuples autochtones… qui étaient carrément offensants.

Mme Petrich mentionne que certaines étudiantes autochtones ont aussi fait l’objet d'insultes raciales en raison du nom de l'école.

Selon elle, la première étape pour choisir un nouveau nom sera la création d’un comité composé de conseillers scolaires, d'administrateurs et de membres de la communauté avec la contribution des Premières Nations locales.

Ces choses ne se produisent pas en peu de temps. Il y a certainement beaucoup de travail à faire , dit-elle.

Et même si nous aimerions que cela se produise pour le mois de septembre, cela pourrait ne pas arriver d’ici ce temps-là. Ce sera quelque chose que le comité devra déterminer.

Mme Petrich souligne que le projet de changement de nom de l'école fait partie du processus de réconciliation.

Quand nous savons mieux, nous faisons mieux. Et donc nous nous efforçons de faire de notre mieux pour tous les élèves et membres de la communauté de notre territoire scolaire.

Avec les informations de CBC