Quatre personnalités, quatre coups de coeur en 2022

En février 2022, l’auteur-compositeur-interprète Tire le coyote a lancé Au premier tour de l’évidence. Les salles de spectacles ont rouvert juste à temps pour le début de sa tournée qui l’a amené aux quatre coins de la province, lui procurant le plaisir de renouer avec le public.

Récemment, je suis tombé avec quelques mois de retard sur l’album de Cédric Dind-Lavoie, qui s’appelle Archives , lance Benoit Pinette, qui avait minutieusement fait le tri parmi ses découvertes de l’année.

Pour ce projet solo, Cédric Dind-Lavoie a travaillé à partir de vieux enregistrements de musique folklorique québécoise et acadienne. Des gens qui chantent a capella, des reels, des tapeux de pieds, violon et tout ça. Il s’est fait l’accompagnateur de ces vieux enregistrements-là , précise Tire le coyote.

« J’ai jamais été super attiré par la musique traditionnelle, le folklore, mais ça donne vraiment une richesse à ces enregistrements. Ça devient tellement touchant d’entendre ces voix de vieux monsieur et de vieilles madames qui chantent dans leur salon, accompagnés par une musique plus contemporaine. Ça donne un nouveau souffle à cette musique-là. C’est vraiment un beau disque. »

Benoit Pinette commencera l’année 2023 devant le public du Grand Théâtre de Québec le 7 janvier. À travers la tournée qui se poursuit, le musicien et poète commencera à enregistrer des chansons pour un nouvel album.

Je suis dans une belle période de création. La sortie n’est toutefois pas prévue pour l’an prochain. Tire le coyote travaille également sur un autre projet public dont les détails seront dévoilés plus tard.

Ariane Roy ne cache pas qu'elle a eu une année très intense. Avec la sortie de son premier album Médium Plaisir, elle a dû rapidement s’adapter à un nouveau rythme de carrière.

Elle a remporté le Félix de la découverte de l’année au plus récent Gala de l’ADISQ. À travers l’apprivoisement de la fatigue causé par la tournée, elle a pris le temps d’écouter quelques albums, dont un qui l’a particulièrement marquée.

C’est vraiment un album que j’ai écouté à maintes reprises , mentionne Ariane Roy en parlant de Sound of the Morning de l’artiste britannique Katy J Pearson.

« Je trouve que c’est une excellente songwriter. La prod de cet album-là, est vraiment bonne, mais c’est les paroles qui m'impressionnent le plus et que je trouve le plus réussies, efficaces et de bon goût. C’est une super bonne mélodiste aussi. J’ai vraiment trippé sur cet album-là. »