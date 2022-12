Les inégalités sociales renforcent les écarts de santé des Manitobains, selon un rapport

Le rapport du médecin hygiéniste en chef du Manitoba sur l'état de santé des Manitobains, le premier depuis le début de la pandémie, souligne les « des inégalités de santé dans la province » et leurs effets sur les personnes racisées.

Ce rapport indique que « l’espérance de vie des personnes autochtones est inférieure de 11 ans à la moyenne et cet écart s’accroît ».

En incluant les composantes physiques, mentales, sociales, émotionnelles et spirituelles dans la définition de la santé, le médecin hygiéniste en chef, le Dr Brent Roussin, met en lumière les écarts de santé entre différents groupes au Manitoba ainsi que les pratiques et conditions inéquitables qui ont conduit à de tels écarts .

L’état de santé des personnes racisées et des personnes 2SLGBTQQIA , par exemple, est touché négativement par la discrimination, le racisme et les traumatismes historiques , peut-on lire dans le rapport publié mardi.

Les Autochtones et les pauvres meurent plus tôt que les nantis

Nous savons que les personnes racisées au Manitoba et les personnes à faible revenu affichent de moins bons résultats en matière de santé que les autres [sic] Manitobains , indique le Dr Brent Roussin dans le message présentant le rapport.

Selon le document, l’espérance de vie a augmenté chez les hommes et les femmes dans toutes les régions sanitaires. Toutefois, l’espérance de vie des membres des communautés autochtones a diminué.

Dans les régions sanitaires, l’écart entre les personnes vivant le moins longtemps et les personnes vivant le plus longtemps peut atteindre 18 ans, peut-on lire dans le rapport.

Quant aux personnes issues des zones à faible revenu, autant en milieu urbain que rural, l'étude estime que l’espérance de vie continue d’être plus courte.

Le rapport indique aussi qu’il existe un lien étroit entre le revenu et le taux de mortalité prématurée, celle correspondant aux décès avant l’âge de 75 ans.

De 2012 à 2016, en milieu urbain, les résidents des zones à faible revenu étaient 2,9 fois plus à risque de décéder avant 75 ans que ceux des zones à revenu élevé. En milieu rural, la différence est de 2,2 fois , indique le rapport.

Les personnes racisées, les grandes victimes de la COVID-19

Avec un taux de vaccination global de 28.4 %, entre le 1er septembre 2021 et le 12 mars 2022, le document rapport indique que 402 817 Manitobains ont reçu au moins une dose de vaccin contre la grippe.

Le rapport du médecin hygiéniste en chef rappelle que la grippe saisonnière peut entraîner des maladies importantes et la mort.

D'un autre côté, le rapport indique qu’entre mai et décembre 2020, 54 % des cas de COVID-19 détectés concernaient des personnes s’étant identifiées comme appartenant à une communauté racisée.

Cependant, les communautés racisées ne représentent que 36 % de la population manitobaine.

Par ailleurs, entre le 31 mars et le 7 juin 2021, le taux d’hospitalisation, attribué à la COVID-19, des personnes racisées au Manitoba était 3,5 fois plus élevé que celui des Blancs au Manitoba.

Quant aux admissions aux soins intensifs liées à la COVID-19, le taux était 4,2 fois plus élevé chez les personnes racisées au Manitoba que chez les Manitobains blancs.

Le rapport précise que l’âge moyen de ces personnes racisées était de 10 ans plus jeune que celui des Manitobains blancs.

Des recommandations pour réduire ces écarts

Brent Roussin estime que pour remédier à ces inégalités en matière de santé, nous devons continuer de mesurer les disparités et d’en rendre compte, et nous efforcer de traiter leurs causes profondes .

En effet, le rapport mentionne que ces disparités ne sont pas dues au hasard et qu'elles ne sont pas dues à de mauvais choix de vie.

Les auteurs établissent un lien direct entre le colonialisme au Canada et les inégalités de santé entre les Autochtones et les non-Autochtones .

Pour réduire ces inégalités et pour améliorer la santé globale des Manitobains, l’étude recommande aussi d’établir des objectifs mesurables et réalisables pour améliorer la santé de tous les Manitobains.

Elle propose également de mobiliser les dirigeants communautaires et collaborer avec eux ainsi que de continuer de soutenir les réponses des Autochtones aux problèmes de santé.