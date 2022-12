Distribution d’une centaine de paniers de Noël par le Centre alimentaire Aylmer

Malgré l'inflation qui a frappé fort en 2022, le Centre alimentaire Aylmer est en mesure de remettre plus de 150 paniers de Noël, ainsi que des jouets aux gens qui en ont besoin.

Pour le directeur général du centre, Gérard Émond, cette activité est toujours synonyme de partage, d’entraide et de solidarité .

Chaque panier offre, en moyenne, une épicerie de 400 à 450 $ par famille. Une personne seule reçoit un panier de 300 $, tandis qu’une famille avec beaucoup d’enfants peut en recevoir un jusqu’à 600 $ , explique-t-il.

Le directeur général du Centre alimentaire Aylmer, Gérard Émond Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Dans le contexte d’inflation et d’insécurité alimentaire, ce coup de pouce sera sans doute apprécié pour les personnes qui vont en bénéficier. M. Émond rappelle cependant que son organisme met, chaque année, le même nombre de temps et d’amour dans ses paniers de Noël.

Les familles apprécient les services rendus. Elles sont très polies , précise celui qui se dit toujours impressionné par le sentiment d’appartenance et la générosité de la communauté.

Des gens fragilisés

Questionné à savoir quel était le portrait des gens qui bénéficient de la nourriture du Centre alimentaire Aylmer, le directeur général a répondu que son organisme aidait des gens fragilisés, surtout des aînés .

Avec le coût de la vie, je dirais qu’ils sont les gens les plus vulnérables. Ensuite, on aide aussi beaucoup les familles monoparentales.

Le personnel du Centre alimentaire Aylmer travaille sans relâche par les temps qui courent. Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Le centre ne fait pas qu’offrir des denrées alimentaires. Il tente aussi d’aider les personnes à se sortir la tête hors de l’eau. Chaque année, il y a 20 à 25 % des gens qui réussissent à se trouver un emploi. On les accompagne là-dedans.

Gérard Émond a tenu à rappeler que ces familles ont besoin d’aide tout au long de l’année, pas seulement dans le temps des Fêtes, de sorte que les dons sont toujours les bienvenus.

Le travail d’une équipe

Khadija Dahmani gère la coordination des paniers de Noël pour le centre. Elle admet que cela est tout un processus .

Khadija Dahmani est celle qui gère la coordination des paniers de Noël pour le centre. Photo : Radio-Canada / Mohamed Tiéné

Nous avons toute une équipe de bénévoles. C’est bien organisé. Chaque jour, on fait la livraison du lendemain. [Nous travaillons dans] une bonne ambiance! Malgré l’inflation, on a pu avoir toutes les denrées et tous les aliments que nous voulions.

Avec les informations de Mohamed Tiéné