La cote de crédit de Nova Scotia Power a été abaissée encore une fois

L’agence de notation DBRS Morningstar a abaissé la note de la dette à long et à court terme de Nova Scotia Power.

Elle a cité le risque accru créé par l'imposition par le gouvernement provincial d'un plafond sur les tarifs, au milieu des audiences de la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse.

S&P Global a abaissé la note de Nova Scotia Power le mois dernier. L’agence avait aussi blâmé l'ingérence politique sans précédent du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

La Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Écosse, un organisme de réglementation indépendant, était encore en train d'évaluer les preuves d'une demande tarifaire générale pour une augmentation de 14 % des tarifs d'électricité sur deux ans lorsque la province est intervenue.

Les déclassements font suite au projet de loi 212, adopté par le gouvernement progressiste-conservateur en novembre.

Pendant deux ans, la loi limite les augmentations des tarifs d'électricité à 1,8 % pour tout ce qui n'est pas lié au carburant et aux coûts du programme d'efficacité énergétique.

La centrale de Lingan, au Cap-Breton, produit de l'électricité à partir de charbon. Photo : CBC / Tom Ayers

Il plafonne également les profits et nécessite une augmentation des revenus à consacrer au renforcement du réseau électrique.

L’agence DBRS Morningstar a réduit la dette à long terme de Nova Scotia Power d'un cran. Elle passe donc de A (bas) à BBB (élevé) alors que la dette d'entreprise passse de R-1 à R-2.

L'agence de notation dit que sa décision vient de la détérioration de l'environnement réglementaire et des discussions avec la direction de l'entreprise.

Par contre, elle s'est dite encouragée par l’entente conclue entre Nova Scotia Power et les intervenants représentant les groupes de clients.

Les clients font face à une augmentation des tarifs

L’entente reconfigure ce que les tarifs vont couvrir, par exemple en augmentant le montant qui servira à payer pour les coûts de carburant plus élevés.

Une rangée de compteurs d'électricité de la compagnie Nova Scotia Power en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Elle prévoit donc la même augmentation de 14 % que ce qui avait été demandé avant que la province n'intervienne pour protéger les contribuables par le projet de loi 212.

Le premier ministre Tim Houston a demandé à la Commission des services publics et d’examen de rejeter cette entente.

DBRS Morningstar soutient que pour améliorer la note, l'agence devait voir la prochaine demande de tarification générale conduite sans aucune interférence et avec la pleine indépendance de la Commission pour déterminer les tarifs .

Une autre des conditions est de voir des progrès significatifs dans le remplacement des centrales au charbon par des sources renouvelables pour atteindre les objectifs fixés .

Nova Scotia Power réagit

La porte-parole de Nova Scotia Power, Jackie Foster, croit que le dernier déclassement démontre les retombées continues de l'adoption par le gouvernement du projet de loi 212 .

Le siège social de l'entreprise Nova Scotia Power à Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

La semaine dernière, Nova Scotia Power a laissé entendre que la dégradation de la cote de crédit coûterait entre 20 et 30 millions $ de plus par an en paiements d'intérêts une fois la dette existante renouvelée.

Les frais d'intérêt plus élevés ne peuvent pas être répercutés sur les contribuables pendant deux ans en raison du projet de loi 212.

Après cela, la société a l'intention de les récupérer auprès des contribuables.

Le 13 décembre, le président de Nova Scotia Power, Peter Gregg, a écrit à plusieurs ministres provinciaux pour demander une rencontre.

Nous devons travailler en étroite collaboration avec le gouvernement provincial, mettre nos différences de côté, surmonter les différences, quoi qu'il en coûte , a-t-il dit.

Je crois que nous avons les mêmes intérêts, mais nous devons arrêter ces combats !

Le bureau du premier ministre dit qu'il décidera au cours de la nouvelle année s'il va s'asseoir avec l'entreprise.