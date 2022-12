Une coalition de fonctionnaires fédéraux s’oppose au retour obligatoire au bureau

La semaine dernière, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a annoncé le retour au bureau des fonctionnaires fédéraux au moins deux ou trois jours par semaine dès le début de la nouvelle année.

La mesure sera mise en œuvre graduellement à compter du lundi 16 janvier 2023, pour être implantée complètement dès le 31 mars.

Mais depuis cette annonce, des voix s’élèvent pour s’y opposer. Parmi elles, les voix d’un groupe de fonctionnaires qui préfèrent rester anonymes.

Dans une lettre ouverte adressée aux hauts dirigeants du gouvernement fédéral, tous se disent unis dans leur objection à [la] vision du [gouvernement] d’un environnement de travail hybride .

Nous sommes déçus par le manque de cohérence, de transparence et d’engagement significatif dont vous faites preuve dans votre prise de décision , écrivent-ils.

Le télétravail a des adeptes depuis la pandémie (archives). Photo : Radio-Canada / Olivia Laperrière-Roy

Pour eux, la pandémie de COVID-19 a fondamentalement changé la façon de travailler. Ils estiment que la situation actuelle offre une occasion incroyable de remodeler et de moderniser notre façon de travailler .

Vous avez proposé - pour la majorité de vos employés - un régime de travail hybride qui reste fondé sur un lieu de travail physique désigné. Par conséquent, la plupart des employés resteront attachés à leur bureau et devront travailler sur place de façon régulière. En dépit de nos préoccupations et de notre mécontentement clairement exprimés, vous n’avez pas tenu compte de notre bon jugement et vous avez refusé notre liberté de choisir la configuration de travail qui nous permettrait de servir les Canadiens le plus efficacement possible , regrettent-ils dans leur missive, critiquant les explications du gouvernement.

« Vos explications n’ont pas été adéquates, votre prise de décision n’a pas été transparente, votre logique nous a rendus sceptiques quant à vos motivations et vos tentatives d’engagement nous ont donné le sentiment de ne pas être entendus. » — Une citation de Extrait de la lettre publiée sur le site GdCEnsemble

Dans un contexte économique instable, ils estiment que l’adoption d’un modèle de travail digitalisé et distribué est notre chance de réaliser des économies et de réduire le fardeau des contribuables, de recruter des sources de talents nouvelles et diversifiées dans tout le pays et de positionner de manière préventive la fonction publique dans un état de préparation et d’agilité pour faire face à toute pression externe .

Laisser les fonctionnaires choisir

Ils demandent donc au gouvernement de laisser chaque fonctionnaire, en discussion avec son gestionnaire, de choisir la configuration de travail qui convient le mieux .

Nous demandons un régime de travail flexible , disent-ils. La plupart d’entre nous choisiront de travailler à distance à temps plein. Ce n’est pas parce que nous ne valorisons pas la collaboration, l’innovation et la productivité, mais parce que nous pensons que ces objectifs sont plus faciles à atteindre lorsqu’ils sont poursuivis de manière autonome.

Au moment de publier ce texte, 13 021 signatures avaient été recueillies, dont 12 629 de la part d’employés actuels du gouvernement du Canada.