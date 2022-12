On est très inquiets. Chaque jour, des automobilistes frôlent les orteils de nos enfants. Ils roulent très vite malgré les pancartes qui annoncent 30 km/h , commente Vicki Plourde, co-organisatrice de la manifestation.

La mère de famille se garde bien de jeter la pierre aux conducteurs.

Il n’y a pas d’aménagements qui ralentissent le trafic. La configuration des routes incite à faire de la vitesse. Les 30km/h sont difficiles à respecter quand on est pressé, quand on est distrait , commente-t-elle.

Il n’empêche, l’intersection entre la rue du Prince-Édouard et celle du Parvis doit être repensée, selon elle. Ça va profiter à tout le monde. Les automobilistes ne veulent pas faucher des enfants.

J'ai déjà failli me faire rouler dessus

Les parents ne sont pas les seuls à frémir. Les écoliers ne sont pas davantage rassurés. Ce n’est pas beaucoup sécuritaire. Il faudrait que les gens ralentissent , déclare le jeune Léo.

À ses côtés, la petite Léa tient exactement le même discours, en plus de confier ses peurs. Je ne me sens pas en sécurité quand je traverse. J’ai déjà failli me faire rouler dessus , raconte-t-elle.

Régulièrement, des brigadiers à Québec sont témoins de violations au code de la sécurité routière. Photo : Radio-Canada

Au-delà du ressenti, il y a la réalité. Les brigadiers constatent régulièrement des violations au code de la sécurité routière.

On voit le non-respect de la signalisation et de nous autres. On est dans le milieu de la rue et ils nous passent à côté. Ils passent quand c’est rouge , assure Louise Nadeau, la présidente du syndicat des brigadières et des brigadiers de la Ville de Québec, section 1179 du SCFP .

Elle était présente mercredi matin en soutien aux parents mobilisés, tout comme le député solidaire de Taschereau, Étienne Grandmont.

Impatience

L’élu, porte-parole de son parti en matière de transport et de mobilité durable, considère que le gouvernement doit agir dans ce dossier. Il en fait une question d’intérêt public.

C’est une situation qu’on rencontre un peu partout au Québec, autour des écoles, autour des résidences pour aînés, sur les rues principales qui traversent des petits villages… Le sentiment d’insécurité est très, très grand.

Étienne Grandmont prône la mise en place de mesures plus structurantes .

Ça passe par incorporer la vision zéro accident grave ou mortel sur les routes dans le cas de la sécurité routière. Il faut donner de l’appui aux municipalités pour qu’elles puissent sécuriser les abords des écoles , suggère-t-il.

Certains parents ne sont pas rassurés quand ils accompagnent leur enfant sur le chemin de l'école. Photo : Radio-Canada

Plusieurs parents dont les enfants vont à l’école des Berges s’impatientent, car comme le rappelle Vicki Plourde, ce n’est pas la première fois qu’ils alertent les pouvoirs publics concernant les problèmes de sécurité près de l’établissement.

L’année dernière, on a transmis au conseil d’arrondissement une pétition de 500 noms. On nous a dit que dans la politique 2020-2024 de la sécurité aux abords des écoles, il allait y avoir des aménagements. Rien n’a été fait , se désole-t-elle.

Faut-il attendre qu’il y ait un décès pour qu’ils sécurisent les abords de l’école des Berges? s’indigne Annie Mathieu, l’autre organisatrice du regroupement.

Celle-ci souligne que dans le cadre des travaux pour le tramway dans le secteur, la rue a été refaite l’année dernière, mais à l’identique. Il n'y a rien qui a changé .

Pas de quoi contenter Vicki Plourde. Avec le tramway, le trafic sera encore plus dévié devant l’école. On s’attend donc à ce que le problème soit amplifié. On est particulièrement inquiet et on n’a pas de réponses , déplore-t-elle..

Avec les informations d'Alex Boissonneault et de Louis-Philippe Arsenault