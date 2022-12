Charleric Ouellet était mort avant l’appel au 911, selon la coroner

Le 29 juin, vers 14 h 45, alors qu’il cueillait des fraises avec son père, Charleric Ouellet a mis le pied sur une lisière de fraises. Son père lui a rappelé d’être prudent. Charleric a immédiatement pris la fuite en courant vers le nord, en longeant la rivière Cap-Rouge.

Son père s’est mis à sa recherche, mais dix minutes plus tard, il a demandé l’assistance du propriétaire des lieux, puis le 911 a été appelé , rapporte la coroner.

Le corps de M. Ouellet a été retrouvé dans un bassin d'eau près de la Fraisière Ernest Fiset. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Évaluation psychologique

Une psychologue avait déjà diagnostiqué chez le jeune homme de 28 ans un trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’un déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), ainsi qu’un trouble anxieux.

M. Ouellet avait peur des gens, il était imprévisible dans ses déplacements et il pouvait se fatiguer rapidement. Aussi, lorsque M. Ouellet se trouvait en situation de crise, il pouvait opter pour la fuite, afin d’éviter tout contact , ajoute la coroner Régnière.

C’est possiblement ce qui s’est produit.

Il est possible que M. Ouellet, dans sa course, en ligne droite, ait pensé traverser le bassin, tout comme il avait traversé la rivière, très peu profonde. Or, une fois dans le bassin, il n’a pas été en mesure de regagner la terre ferme, possiblement fatigué de sa course et piégé par les eaux opaques observe-t-elle.

Moyens de recherche importants

Les policiers ont déployé rapidement des moyens importants et pendant plusieurs jours, avec différents effectifs, afin de retrouver Charleric Ouellet. Un maître-chien, des plongeurs et un hélicoptère ont notamment participé aux recherches.

La visibilité des plongeurs était restreinte en raison de l’opacité des eaux et pire encore, le fond sédimenté et boueux ne permettait pas au sonar utilisé de distinguer suffisamment les formes. Peu importe, au moment du déploiement des équipes de sauvetage sur les lieux, le décès s’était déjà produit , soutient la coroner.

Le corps de Charleric Ouellet a finalement été retrouvé, le 5 juillet, dans le bassin situé à environ 160 mètres du champ de fraises. Dans sa course, il aurait pû franchir la distance en moins d’une minute et demie.

Considérant qu’un décès par noyade survient généralement en quelques minutes, on peut considérer que M. Ouellet était déjà mort au moment où le 911 a été appelé , mentionne la coroner.

Les policiers n’ont relevé aucune trace de violence sur les lieux.

Me Régnière conclut à une mort accidentelle par noyade et ne formule aucune recommandation.