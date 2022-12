Les trois filles de Francesco Villi, qui aurait tué cinq personnes dimanche dans son immeuble en banlieue de Toronto, affirment dans une déclaration qu'elles avaient coupé les ponts avec lui, parce qu'il était « agressif » et avait « refusé continuellement leur offre d'aide ».

Les trois femmes offrent leurs condoléances aux proches des victimes, disant avoir le coeur brisé par les événements, selon la déclaration écrite diffusée en leur nom par l'Unité des enquêtes spéciales de l'Ontario (UES).

Selon elles, leur père de 73 ans avait commis par le passé des actes de violence à la maison à leur endroit et contre leurs mères.

Elles le décrivent comme un mari et un père contrôlant et violent .

« Son comportement était agressif. Il avait une personnalité à la Jekyl et Hyde. » — Une citation de Déclaration des trois filles de Francesco Villi

Les trois filles, qui ne sont pas nommées dans la déclaration, disent qu'elles ne communiquaient plus avec leur père depuis plus de cinq ans pour leurs propres santé et bien-être .

Nous sommes en deuil pour les familles [des victimes] , ajoutent-elles. Nous les portons dans nos coeurs.