Un premier Noël au Québec pour des familles ukrainiennes

C’est le cas de la famille d’Andrii Gnatiuk et de sa femme Liubov, installés à Rouyn-Noranda avec leurs 11 enfants et 4 autres membres de leur famille et qui vivent à 17 dans une maison qui leur est prêtée temporairement.

Ayant d’abord transité par la Pologne après le début de la guerre, la famille Gnatiuk a reçu en Abitibi-Témiscamingue un accueil chaleureux et a retrouvé le sentiment d’entraide communautaire que les affres de la guerre avaient fait disparaître.

Lorsque la guerre en Ukraine a commencé, les gens sont devenus plus distants les uns par rapport aux autres à cause du stress. Chacun était seul. On avait perdu ce sentiment d’unité. Quand on est arrivé en Pologne, plusieurs personnes nous ont aidés et ce fut la même chose quand on est arrivé au Canada. Ce sentiment d’unité est revenu , exprime Andrii Gnatiuk.

Andrii Gnatiuk se dit reconnaissant pour l'accueil reçu par sa famille en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Il souligne qu’en plus des nombreuses personnes impliquées bénévolement dans l’accueil et l’intégration des réfugiés ukrainiens en Abitibi-Témiscamingue, le Centre Chrétien Évangélique de Rouyn-Noranda a également été d’un important soutien afin de faciliter l’installation de la famille.

À notre arrivée, nous avions déjà tous les meubles. Nous avions des serviettes, des chaussettes, un tas de vêtements. Les membres de l’Église prenaient nos serviettes aux trois jours pour nous les laver. Nous avions tout ce dont nous avions besoin , raconte M. Gnatiuk.

Après quatre mois au Québec, Andrii et Liubov Gnatiuk sont maintenant en mesure de communiquer quelques idées dans la langue de Molière, eux qui assistent à plusieurs cours de francisation par semaine.

Andrii Gnatiuk explique que le partage et les compromis font partie du quotidien dans une maisonnée de 17 personnes. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour leurs enfants, l’intégration et la francisation s’opèrent de façon encore plus rapide, en bonne partie grâce à l’école.

« Les enfants se sont intégrés très rapidement. Pour eux, l’école est un divertissement. Tout notre voyage de l’Ukraine à la Pologne jusqu’au Canada est pour eux une belle aventure. » — Une citation de Andrii Gnatiuk

Célébrer Noël comme les Québécois

Résidant dans une maison située en bordure du lac Osisko, la famille Gnatiuk a pu se familiariser rapidement avec le sport national canadien. Dès que la glace fut assez épaisse, une patinoire a été aménagée sur le lac avec l’aide des voisins.

Les enfants de la famille Gnatiuk ont pu s'initier à la pratique du hockey à Rouyn-Noranda. Photo : Dominic Leclerc

Soulignant que plusieurs de ses enfants n’avaient à ce moment jamais mis les pieds sur une patinoire, M. Gnatiuk s’est donc précipité à la Ressourcerie Bernard-Hamel, un magasin d’occasion, afin de mettre la main sur un minimum d’équipements.

J’ai acheté quatre vieux bâtons, je les ai restaurés avec du ruban, j’ai acheté trois rondelles et nous avons organisé un tournoi , affirme fièrement le père de famille.

À l’approche de Noël, Andrii souligne les différences entre les traditions québécoises et ukrainiennes pour le temps des Fêtes et ajoute que sa famille souhaite célébrer cette année à la manière de ses nouveaux concitoyens.

La célébration de Noël est un peu différente ici qu’en Ukraine. On veut donc découvrir comment c’est souligné ici afin de célébrer comme les Québécois. J’ai très hâte de vivre les vacances avec ma famille , confie-t-il.

Se mêler à une famille québécoise pour mieux s’intégrer

Pour Alla Nesterova et Dmytro Nesterov, arrivés au Québec avec leur garçon Matvii en juillet, le fait de demeurer dans la même maison qu’une famille québécoise représente un avantage indéniable dans leur processus d’intégration.

Chaque jour, ils améliorent leur français en conversant avec leurs hôtes, Sylvain Bergeron et Sandra Ethier.

Sylvain Bergeron et Sandra Ethier sont allés accueillir Alla, Dmytro et Matvii à l'aéroport de Toronto en juillet dernier. Photo : Gracieuseté

Cette cohabitation leur permet aussi de relever plus facilement les défis qui se présentent aux nouveaux arrivants au Canada, dont les nombreuses formalités administratives.

Alla et Dmytro se sont trouvé un emploi, la première comme esthéticienne, le second comme mécanicien. Leur fils Matvii s’est aussi rapidement adapté à l’école.

Demeurant en bordure d’un lac, Dmytro a déjà eu plusieurs occasions de mettre à l’épreuve ses talents de pêcheur dans les eaux abitibiennes.

Dmytro et son fils Matvii, deux amateurs de pêche, peuvent continuer à vivre leur passion en Abitibi-Témiscamingue. Photo : Gracieuseté

Nous aimons vraiment la belle nature qui nous entoure. Regardez la belle forêt et la fenêtre qui donne sur le lac. Mon mari adore la pêche. Ç’a été une agréable surprise pour lui quand il a vu le lac près de la maison. Tous les jours, quand il avait le temps, il allait pêcher. Maintenant que le lac est gelé, il attend d’aménager une cabane pour faire de la pêche sur la glace , exprime Alla Nesterova.

Considérés par Sylvain et Sandra comme des membres à part entière de leur famille, Dmytro, Alla et Matvii feront le voyage à Ottawa afin de fêter Noël avec la famille élargie de leurs hôtes.

Dmytro, Alla et Matvii vivront leur premier Noël au Québec, dans la famille de leurs hôtes Sylvain et Sandra. Photo : Gracieuseté

Des communications difficiles avec l'Ukraine

Bien que ces plans soient pour elle réjouissants, Alla Nesterova ne peut s’empêcher de penser régulièrement à ses proches restés en Ukraine. Elle prévoit communiquer avec eux le plus souvent possible durant la période des Fêtes.

Tous nos parents sont restés en Ukraine. Ma mère, ma sœur, mon frère, mon grand-père et plusieurs amis et connaissances. Les parents de Dmytro sont toujours en Ukraine et ils sont avec ma famille. Ils sont en territoire relativement sûr lorsqu’il n’y a pas de coupure de courant. On peut faire des appels vidéo plusieurs fois par semaine, mais il y a de gros problèmes d’électricité en Ukraine. Il se peut qu’il n’y ait pas d’électricité pendant trois ou quatre jours, ce qui cause d’importants problèmes de communication , explique-t-elle.

Alla Nesterova Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour Noël, le plus grand souhait de Mme Nesterova est de voir la paix rétablie dans son pays d’origine.

« Pour le moment, mon plus grand rêve est que la guerre se termine et que tout le monde soit en sécurité. Mon deuxième souhait est d’apprendre le français le plus rapidement possible. C’est vraiment important pour moi. » — Une citation de Alla Nesterova

Bâtir son futur au Québec

Arrivée au Canada le 20 août dernier, Tamara Serhieieva s’est installée à Val-d’Or avec ses deux enfants, dans la famille de Jasmin Vallières et Mélanie Breton.

La famille de Jasmin Vallières est allée accueillir celle de Tamara Serhieieva à l'aéroport en août dernier. Photo : Gracieuseté

Celle qui était professeure de littérature en Ukraine est également d’avis que l’intégration est facilitée par la cohabitation avec une famille québécoise.

« Notre intégration au Québec se passe très rapidement parce qu’on reçoit beaucoup d’aide et beaucoup d’attention. On a déjà beaucoup d’amis canadiens qui parlent avec moi et mes enfants. Ça aide beaucoup. » — Une citation de Tamara Serhieieva

Alors que son fils Nazar commence à s’intéresser au hockey, sa fille Tamara a commencé la pratique du judo, en plus d’être inscrite à des cours de cuisine.

Pour sa part, Tamara poursuit son apprentissage du français de façon intensive. Elle compte s’appuyer sur sa maîtrise de la langue locale pour décrocher un bon emploi.

Tamara Serhieieva en compagnie de son fils Nazar. Photo : Gracieuseté

Comme Andrii Gnatiuk et Alla Nesterova, c’est au Québec que Tamara Serhieieva envisage l’avenir de sa famille.

Je veux rester ici, à Val-d’Or, parce que c’est un très bel endroit pour moi et mes enfants. Je veux donner un bon futur à mes enfants et je veux rester ici parce que je crois que l’avenir est meilleur qu’en Ukraine. Oui, je vais vouloir y retourner [en Ukraine], mais ce sera en tant que visiteuse. Mon plan pour le futur, c’est de rester au Canada et de travailler au Canada , dit celle qui aimerait travailler dans le domaine de l’éducation à l’enfance.

« Je veux protéger mes enfants. Ici, il n’y a pas de dangers, c’est ce qui est le plus important pour moi. Cependant, mon cœur reste en Ukraine, et pour Noël, ce que j’aimerais vraiment, c’est que la guerre se termine dans mon pays natal. » — Une citation de Tamara Serhieieva

Ce premier temps des Fêtes dans la belle province, c’est avec leur nouvelle famille, ceux qui les ont accueillis à bras ouverts, que Tamara et ses enfants le célébreront.