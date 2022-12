Augmentation du compte de taxes de 3,58 % à La Pocatière

Un budget à la hausse de 8,96 % par rapport à 2022. Comme dans la plupart des municipalités, c'est l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation 2023-2025 qui provoque cette hausse.

La valeur moyenne d’une résidence unifamiliale à La Pocatière en 2023 est de 184 829 $ alors qu'elle était de 162 409 $ en 2022. Il s’agit d’une augmentation de 13,8 %.

Pour atténuer cette hausse, les élus ont opté pour une baisse du taux de la taxe foncière pour le secteur résidentiel, mais les Pocatois devront malgré tout composer avec une augmentation de 3,58 % de leur compte de taxes en 2023.

Le maire de la Ville, Vincent Bérubé, estime que le conseil municipal a été prudent et rigoureux dans la création de son budget 2023. C'est un budget équilibré et on a fait un beau travail. Si on se compare avec les autres municipalités, on est dans la même rigueur , avance-t-il.

Des taxes de services à la hausse

Les taxes de services sur les égouts et l’eau sont en augmentation tandis que celle sur l’usine de filtration est stable et que celle sur les matières résiduelles diminue de 20 $.

La Ville met également de l'avant la hausse de la tarification pour le coût d'enfouissement des déchets au site de Rivière-du-Loup et le traitement des matières putrescibles à l’usine de biométhanisation de la SEMER parmi les principales charges financières du budget 2023.

Le coût par citoyen a augmenté de 5 $ en 2022 selon le maire Bérubé.

Chaque année, on a une mauvaise nouvelle. C'est sûr qu'on souhaite dans les prochaines années qu'il y ait de la rigueur là-dedans et qu'on épargne un peu le contribuable , laisse tomber M. Bérubé.

L'inflation a sa part dans la hausse du budget. Les montants payés pour l'essence, le diesel et le transport de neige ont augmenté.

Maintenir les investissements

Le plan triennal d’immobilisations a également été présenté par le conseil municipal et prévoit des investissements totaux de près de 10 millions de dollars pour les trois prochaines années.

La majorité de cette somme est prévue pour 2023 et 2024, dont 5 millions de dollars pour des travaux sur les infrastructures d’aqueduc et d’égout. De gros aménagements sont à prévoir sur la 4e avenue Painchaud en plus du projet immobilier des Oblats et du développement résidentiel de la rue du Verger.

« On a des projets à réaliser dans les prochaines années. Faut les prévoir sans se serrer la ceinture! » — Une citation de Vincent Bérubé, maire de La Pocatière

La Ville peut compter sur diverses sources de revenus, notamment ceux provenant des parcs éoliens qui représentent un montant de 128 560 $, soit près de 10 000 $ de plus que l’an passé.

La Pocatière peut aussi prévoir un montant estimé de 235 200 $ du régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables de Recyc-Québec comparativement à 150 000 $ l’année dernière.