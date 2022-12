« Les pratiques rapportées dans l’article sont troublantes, inacceptables et tout simplement illégales. » C'est en ces mots que le ministre du Travail du Québec, Jean Boulet, a réagi à la suite des allégations de « traite humaine » à laquelle s'adonnerait le Camping Havana Resort de Maricourt, en Estrie.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, des travailleurs mexicains auraient travaillé au cours de l'été dernier de 10 à 13 heures par jour, six jours sur sept avec un salaire d'un peu moins de 4 $ de l'heure. Les employés rencontrés ont raconté que l'entreprise aurait également enfreint les règles entourant l'embauche d'une main-d'œuvre étrangère temporaire. La direction du camping conteste toutefois ces allégations.

Selon le ministre Boulet, une enquête est en cours à ce sujet à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Sachez que la CNESST réalise diverses initiatives afin d’assurer des conditions de travail justes et sécuritaires pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses du Québec , a-t-il écrit dans un courriel.

« Je suis très sensible à la vulnérabilité des travailleurs étrangers temporaires au Québec, qui ont droit à des conditions de travail équitables et respectueuses de nos lois. » — Une citation de Jean Boulet, ministre du Travail

Plus de détails à venir.