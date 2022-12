Un Noël chaleureux de partage

À Noël, les enfants déballent des cadeaux, avides de découvrir ce que le père Noël leur a apporté. Et pour que cela s’avère possible, des coups de pouce existent. À Québec, la petite armée de bénévoles qui recueillent, trient et distribuent les denrées et les cadeaux reçus lors de la Parade des jouets répond à des besoins grandissants.

Rosena* est une mère monoparentale qui n’a pas souhaité être identifiée. En septembre 2019, elle a quitté son Haïti natal avec ses trois enfants, pour s’installer à Québec. Elle n’oubliera jamais la réaction émerveillée de sa plus jeune lorsque celle-ci, du haut de ses 6 ans, a vu sa maman ouvrir la porte, un 23 décembre, au père Noël. Oh! Il s’arrêtait chez elle un peu à l’avance, quelle chance!

Le fabuleux personnage dans son habit rouge et blanc avait bien expliqué à l'enfant qu’il fallait patienter au 25 décembre pour ouvrir les cadeaux. C’était la première fois de ma vie aussi que j'avais fait un sapin de Noël. On était tout excités! , lance Rosena.

Des joujoux récoltés lors de la Parade des jouets de 2022, à Québec. Photo : Radio-Canada / Éric Careau

La maman aime voir les Québécois fêter Noël avec fougue , comme elle dit.

« On fêtait Noël en Haïti [à] notre façon, mais ici, c’est la culture qui vient avec. [...] C’est vraiment le fun, et ça nous donne envie de fêter Noël chaque année. » — Une citation de Rosena

Pour subvenir aux besoins de sa famille, Rosena reçoit une aide alimentaire. Des aliments de qualité , souligne-t-elle. Ça m’enlève vraiment un grand poids. Et c’est vraiment bien parce qu’ils donnent en fonction de ce qu’ils reçoivent.

Pour le cadeau, c’est l’enfant qui choisit. On te dit un montant. On te dit que tu as droit à un cadeau de… admettons 50 dollars. Donc si ton enfant veut un casse-tête et un jeu de société, tu le dis, et on te le donne.

La gentillesse des bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul la touche beaucoup.

C’est vraiment des gens très accueillants et très compréhensifs [...] Ils donnent avec cœur.

Dans les jours qui suivent la Parade des jouets

Dans un grand local du Centre de foires, le 21 novembre dernier, on pouvait voir, bien classés, tous les jouets récoltés durant la Parade des jouets tenue quelques jours plus tôt.

Des bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul, lors de la plus récente Parade des jouets Photo : Nicolas Hallet

La vice-présidente de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec Audrey Pelletier indique que la cueillette a été bonne encore cette année et semblable à ce qui était recueilli dans les années prépandémiques. Et les rangs des bénévoles ont grossi comme à l’accoutumée, en cette période des fêtes.

Annuellement, on parle d’environ 2600 bénévoles pour la région Vieille Capitale et Chaudière-Appalaches. Ça monte plus haut pour la période des fêtes étant donné que c’est notre période de guignolée.

Audrey Pelletier, vice-présidente de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec Photo : Radio-Canada / Éric Careau

La parade était le 12 novembre. Le 13, on avait déjà un groupe de 15 à 20 jeunes de l’école Saint-Charles-Garnier qui sont venus passer la journée complète avec nous afin de faire le tri. Le lundi, on avait des équipes qui nous avaient été transmises via Centraide. Des jeunes en adaptation scolaire , mentionne Audrey Pelletier.

Ce qu’on récolte de façon majoritaire, c’est du 0 à 6 ans. Ce n’est pas surprenant quand on pense que c’est la Parade des jouets, le père Noël, ces choses-là. C’est rare qu’on reçoive des jouets dans les tranches d’âge de 9 ans et plus.

Fermettes, figurines du film Histoire de jouets, Barbies et autres, tout ce qui ornait les tables allait être distribué à quelque 250 enfants de la région.

De façon générale, on aime bien pouvoir offrir un livre, en priorité, un casse-tête, un jeu de société et un jouet.

Des livres et des jouets recueillis lors de la Parade des jouets Photo : Radio-Canada / Éric Careau

L’équipe en place était en pleine période de distribution avec la soixantaine de points de service auprès desquels s’approvisionnent les gens dans le besoin. Nos points de service viennent choisir. Ils arrivent avec leur liste, pas nécessairement les noms, mais l’âge et le sexe [de l’enfant]. Ils choisissent en fonction de ça.

Les besoins augmentent plus rapidement

Avec la pandémie, on a eu une augmentation qui s’est stabilisée quand même assez rapidement. Mais là, avec l’inflation, avec le taux directeur, ces choses-là, les demandes sont encore en train d’augmenter. On est en train d’atteindre des taux record. [...] On reçoit énormément de téléphones .

Et, souligne Audrey Pelletier, les besoins augmentent autant pour les aliments, les jouets, les meubles que les vêtements.

Des mercis

C’est magique! Les enfants vont prendre la peine de nous dire : "Je l’ai bien choisi, mon jouet pour le donner". Le merci qu’on doit leur dire à ces enfants-là, est tellement important. C'est un début de partage et de sensibilisation face aux gens plus démunis , mentionne Audrey Pelletier.

Les belles histoires font partie de la paye des bénévoles. Ainsi, Audrey Pelletier aime se remémorer des témoignages lumineux.

Je me souviendrai toujours de quelqu’un qui avait eu des cours de karaté payés par le point de service où il habitait. Ç'a fait une différence dans sa vie. Ça lui a permis de se donner une structure, de continuer ses études et de s’accrocher à quelque chose , de conclure Audrey Pelletier.

* Rosena : prénom d’emprunt