Première hausse de taxes foncières en quatre ans à Percé

Cette augmentation des taxes foncières représente une hausse de 36 dollars annuellement pour une résidence de valeur moyenne évaluée à près de 100 000 dollars.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, qualifie cette hausse d’inévitable mais de légère, somme toute, comparativement à celles d’autres municipalités gaspésiennes.

Pour limiter cette hausse, les élus ont pigé 144 000 $ dans le surplus de la Ville , affirme la mairesse. Actuellement, le surplus se chiffre donc à 1,4 million de dollars.

On ne voulait pas couper dans les aides communautaires, qui restent très importantes pour nous, ni dans les services essentiels , justifie Cathy Poirier.

La dernière hausse de taxe à Percé remonte à 2019. Elle était de 2 % pour suivre l’inflation. En 2020 et en 2021, il y avait eu deux gels de taxe consécutifs s'adressant autant aux propriétaires d’immeubles résidentiels que commerciaux et industriels.

L'an dernier, le compte de taxes avait même baissé de 1,4 % à 1,2 % en raison des hausses importantes de la valeur des maisons, soit 18 % en moyenne. Au cours des dernières années, les maisons se sont vendues à des prix beaucoup plus élevés à Percé.

Le contexte inflationniste force le conseil de ville de Percé à augmenter les taux de taxation pour 2023. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Le budget de la Ville, quant à lui, baisse de 4 % comparativement à l'année dernière pour s'établir à un peu moins de 7,4 millions de dollars.

À propos de ce budget réduit de 330 000 $ environ, le conseil municipal a décidé de restreindre les dépenses liées aux infrastructures récréotouristiques. Cette partie des charges de la Ville se concentrera sur l’aménagement de certains parcs municipaux, dont ceux de Bridgeville, Cap-d’Espoir et Saint-George-de-Malbaie.

Ce sont surtout les charges touristiques qui recevront le moins d’attention financière en 2023. La Ville y réserve habituellement 75 000 $ provenant directement du portefeuille des citoyens pour la promotion touristique de Percé.

Cette année, on se dirige beaucoup plus sur les réseaux sociaux, lesquels nous permettent de cibler notre clientèle avec efficacité autant au Québec qu’à l'international , explique Cathy Poirier.

Une redevance touristique endormie dans les coffres de la Ville

Cathy Poirier ne cache pas sa déception de ne pas pouvoir toucher les montants recueillis jusqu'à présent en raison de la redevance touristique.

« C’est malheureux. Le conseil municipal aurait pu éponger le fardeau fiscal de ses citoyens avec les sommes de la redevance. » — Une citation de Cathy Poirier, mairesse de Percé

En effet, l’élue maintient que l’objectif de cette redevance est de libérer les citoyens de payer 15 % du budget de la Ville, soit entre 700 000 $ et 800 000 $.

On veut offrir cet argent aux citoyens sous forme de baisses de taxes, de services supplémentaires au niveau du communautaire et de l’accompagnement ou pour l’organisation d’événements, peu importe, tant que le citoyen ne paye plus pour l’entretien des infrastructures touristiques , rappelle-t-elle.

En conséquence, la Municipalité gardera l’argent en réserve en attendant l’issue des procédures judiciaires entreprises contre la réglementation. En juin 2022, le comité de citoyens-commerçants de Percé a déposé une demande introductive d'instance en nullité à la Cour supérieure afin de faire invalider la réglementation municipale.

En date du 30 novembre, elle n'avait recueilli qu'environ 155 000 $ de la part des entreprises locales, dont 21 500 $ seront versés aux commerçants pour couvrir leurs frais de gestion. Il reste donc environ 133 000 dollars dans ses coffres en réserve jusqu’à l’issue des procédures judiciaires entreprises contre la réglementation.

La mairesse de Percé aurait bien aimé pouvoir utiliser les sommes recueillies jusqu'à présent grâce à la redevance touristique pour éponger la hausse du compte de taxes des contribuables. Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Selon le programme triennal d’immobilisations de Percé, 2023 sera une année où d’importants investissements seront effectués. Parmi ceux-ci, 4 millions de dollars seront monopolisés pour la construction d’un entrepôt adjacent au garage municipal. Ce sera d’ailleurs le chantier le plus important de l’année. Le projet de la rue commerciale écoconsciente nécessitera quant à lui un investissement de 1,3 million de dollars.

En 2024, ce sera plutôt l’aménagement du Parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes évalué à 5,2 millions de dollars qui retiendra l’attention.

Pour que ces projets se réalisent, Cathy Poirier espère que Québec prenne des mesures financières nécessaires pour aider les municipalités à absorber l'effet de l’inflation sur leurs budgets.