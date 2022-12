L’ouragan Fiona au sommet du top 10 des événements météorologiques de l’année au Canada

Si l'année 2021 a été considérée comme « l'année la plus destructrice, la plus coûteuse et la plus meurtrière de l'histoire météorologique du Canada », les choses se sont partiellement calmées en 2022.

« Partiellement », car le pays a quand même fait face à des épisodes météorologiques extrêmes et sans précédent au cours des 12 derniers mois.

Environnement et Changement climatique Canada a dévoilé mercredi sa liste des 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2022.

Le classement est basé sur un certain nombre de facteurs, notamment l'impact qu'ils ont eu sur les Canadiens, la superficie de la zone touchée, leurs répercussions économiques et la durée de leur couverture médiatique.

« En météo, l’exceptionnel est devenu l’ordinaire. À l’inverse, l’ordinaire qu’on attend n’est plus régulier. Le climat semble s’être déchaîné et ça ne fait qu’empirer. » — Une citation de Chantal McCartin, spécialiste en sciences physiques, Environnement et Changement climatique Canada

Aucune région du pays n’a été épargnée, que ce soit en raison de températures records de froid ou de chaleur, des inondations, de la sécheresse et des feux de forêt, ou encore des tornades et des tempêtes post-tropicales qui ont causé des centaines de millions de dollars en dommages matériels.

Même si 2022 n’a pas été aussi dévastateur que l’année précédente, Chantal McCartin, spécialiste en sciences physiques chez Environnement Canada, fait remarquer que les Canadiens ont quand même gelé, ont été ensevelis, ont été trempés, ont été soufflés, ont suffoqué et ont été effrayés par les soubresauts de Dame Nature à travers plus de 300 événements climatiques répertoriés.

10. Trois fins de semaine stressantes en Atlantique

En janvier, les provinces de l'Atlantique ont connu trois tempêtes consécutives (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

2022 a commencé de manière fracassante en Atlantique. Les trois premières fins de semaine de l’année ont été marquées par des tempêtes de neige au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Du blizzard, des bordées de neige jusqu’à 45 centimètres et des températures extrêmes se sont abattues sur les quatre provinces.

9. Un froid record pour les Fêtes

De la brume causée par le froid intense sur le fleuve Saint-Laurent (archives). Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Le temps des Fêtes 2021-2022 a été particulièrement froid dans une partie du Canada : -22 degrés Celsius à Calgary (Alberta), -38,2 à Regina (Saskatchewan), -55 dans le nord de l’Ontario avec le refroidissement éolien...

Une masse d’air extrêmement froide en provenance de la Sibérie a fait tomber de nombreux records dans ces régions, y compris dans certaines parties de la Colombie-Britannique.

8. Montréal submergée par la pluie

Une voiture est restée prise dans une inondation survenue dans le secteur de l'échangeur de l'Acadie, à Montréal, le 16 juin 2022. Photo : Radio-Canada / Marie-Michelle Lauzon

Des pluies diluviennes se sont déversées sur Montréal en septembre. De 80 à 100 mm de pluie, soit l’équivalent d’un mois de précipitation en deux heures, ont submergé le réseau des égouts, entraînant des inondations, des fermetures de routes et infiltrant le métro.

7. Des super-tempêtes traversent les Prairies

Une tempête se prépare sur un champ des prairies, avec un orage, en Alberta, à l'été 2022. Photo : Beth Allan

Grêlon de la taille d’un pamplemousse, vents violents, orages, tornades, pluies torrentielles, fortes chaleurs… Rien n’a été épargné en Alberta et en Saskatchewan tout le long de ce mois de juillet.

Des maisons ont été détruites et des habitants ont été privés d’électricité.

Le bilan donne un grêlon d’un poids record de 290 grammes, plus de 25 records de température maximale fracassés et des dégâts pour plus de 250 millions $.

6. Un printemps hivernal en Colombie-Britannique

Dans l’exploitation de Sajan Mandai, à Abbotsford, le froid a retardé d'environ trois semaines le calendrier de certaines cultures, notamment les myrtilles, les fraises et les framboises. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

La Colombie-Britannique a connu un enneigement supérieur de 13 % à la moyenne au printemps 2022. Les mois d’avril et mai ont été plus froids que la normale. L’important enneigement a entraîné des inondations au moment de la fonte des glaces.

Mai a été particulièrement pénible pour les Britanno-Colombiens, alors que seulement 3 % de la couche neigeuse avait fondu.

5. Des feux de forêt sur les deux côtes

Des panaches de fumée du feu de forêt Battleship Mountain à environ 50 km de Hudson's Hope, en Colombie-Britannique le 11 septembre 2022. Photo : BC Wildfire

La saison des feux de forêt a été deux fois plus destructrice que d’habitude à Terre-Neuve-et-Labrador. Une température de 2 à 3 degrés supérieure à la normale et des précipitations jusqu’à 70 % inférieures à la normale ont plongé la province dans la saison la plus dévastatrice en 60 ans. Près de 24 000 hectares de forêt sont partis en fumée pendant l’été.

Sur la côte ouest, la Colombie-Britannique n’a pas non plus été épargnée. En septembre, des feux incontrôlés ont fait rage dans plusieurs régions de la province. L'incendie de Battleship Mountain a été le plus dévastateur. Il a ravagé près de 28 000 hectares à lui seul. En septembre, 1500 incendies avaient été recensés par la province.

4. Retour des conditions sèches sous le dôme

La Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan ont connu des étés très chauds depuis deux ans (archives). Photo : Ben Nelms / CBC

Pour la deuxième année consécutive, la Colombie-Britannique a été frappée par de multiples vagues de chaleur dont la première a débuté dès le mois de juin. À la fin du mois de juillet, le bureau des coroners de la province estimait que 16 décès pouvaient être attribués à la dernière vague de chaleur.

En 2021, le dôme de chaleur qui s’était abattu sur la Colombie-Britannique avait coûté la vie à près de 600 personnes.

Il s’agit du troisième été le plus chaud dans cette province, lequel s’est prolongé jusqu’en octobre. Dans l’ouest de la province, on a enregistré plus de 500 records de température en 70 jours. Dans l’est, plus de 200 nouvelles marques de chaleur ont été notées en octobre et en novembre.

3. Un printemps pluvieux au Manitoba

Une voiture prise dans de l'eau gelée dans un parc complètement inondé de Transcona, à Winnipeg, le 25 avril 2022. Photo : Radio-Canada / Emily Brass

Le Manitoba a été particulièrement touché par plusieurs épisodes de pluies intenses au printemps liés à des dépressions venant du Colorado. Des records de précipitation en pluie et en neige ont été enregistrés.

Ces fortes précipitations ont causé des inondations sans précédent , notamment dans le sud de la province.

Des évacuations ont dû être ordonnées pour protéger les populations. La province a reçu plus de 2000 demandes d'aide financière après ces inondations du printemps.

2. Un derecho balaie l'Ontario et le Québec

Un résident de Hammond, dans la municipalité Clarence-Rockland, nettoie les dégâts causés par la tempête le 26 mai 2022. La tempête a frappé certaines parties de l'Ontario et du Québec le 21 mai. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le derecho, ce phénomène peu connu au Canada, s’est abattu en mai dernier sur le sud de l’Ontario et l’ouest du Québec. La tempête de vents violents couplée à des orages a touché 15 millions de personnes et a fait 10 morts. Elle a causé un milliard de dommages et la facture continue de s’allonger.

Les vents d'une tornade détectée à Uxbridge, près de Toronto, ont atteint 195 km/h.

Environ 1,1 million de foyers ont été privés d’électricité. Il a fallu deux semaines pour raccorder tout le monde au réseau électrique.

Les assureurs ont reçu plus d'un million de demandes de dédommagement, pour une valeur dépassant le milliard de dollars.

1. Fiona, la tempête la plus coûteuse de l'histoire du Canada

Des dommages causés par l'ouragan Fiona photographiés dans les environs de New London, à l'Île-du-Prince-Édouard, le 6 octobre 2022. Photo : CBC / Shane Hennessey

La tempête Fiona a déferlée sur les provinces atlantiques le 24 septembre faisant trois morts, causants d’importants dégâts, déracinant des milliers d’arbres et endommageant des maisons sur l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Plus de 150 millimètres de pluie, des vents puissants de force d’ouragan de catégorie 2 (165 km/h) et des ondes de tempête atteignant plus de 2 mètres par endroit ont frappé de plein fouet les provinces maritimes.

Des centaines de milliers d’habitants ont été privés d’électricité parfois pendant plusieurs semaines surtout à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse.

Après le passage de la tempête, plus de 90 % des clients de la compagnie d'électricité Maritime Electric n'avaient pas de courant sur l'île, et environ 80 % des clients de la Nova Scotia Power vivaient la même situation.

Elle est considérée par le Bureau de l’assurance du Canada comme la tempête la plus coûteuse de l’Atlantique avec 660 millions de dollars de dommages assurables.

Selon Chantal McCartin, spécialiste en sciences physiques chez Environnement et Changement climatique Canada, des événements comme Fiona, exceptionnels aujourd’hui, pourraient bien être qualifiés de normaux dans quelques décennies.

Le réchauffement des océans préconisent l’apparition d’ouragans plus puissants et plus fréquents, analyse-t-elle.

Avec des renseignements de La Presse canadienne