Un appel de Blaine Higgs au réseau Horizon a mené Ambulance NB à enfreindre une politique

CBC a obtenu l’enregistrement et une transcription des propos des interlocuteurs grâce à une demande d’accès à l’information. L’enregistrement révèle que le premier ministre Higgs avait lui-même appelé la PDG du Réseau de santé Horizon. Ce fait n’avait pas été rendu public.

La PDG Margaret Melanson a appelé Ambulance NB le 30 juillet 2022. Durant cet entretien qui s’est déroulé en anglais le 30 juillet, elle a tout d’abord indiqué qu’elle avait un problème et qu’elle avait besoin d’aide pour le résoudre.

Margaret Melanson est présidente et cheffe de la direction par intérim du Réseau de santé Horizon (archives). Photo : CBC / Jacques Poitras

Mme Melanson a demandé à Ambulance NB de transporter un patient de son domicile à Fredericton jusqu’à l’Hôpital régional de Saint-Jean.

La politique d’Ambulance NB stipule qu’en cas d’appel au 911 la personne doit être transportée à l’hôpital le plus près, a rappelé le répartiteur.

Oui, et vous voyez, c’est le problème. C’est un enjeu politique , a répliqué Mme Melanson.

Le patient ne retournera pas à [l'Hôpital Dr Everett Chalmers]. Je vous dis que j’ai eu un appel du premier ministre, et que je dois transporter ce gars à Saint-Jean , a-t-elle ajouté.

John Barnet confirme qu’il était le patient en question durant la conversation. À ce moment, il souffrait d'une fracture d’une vertèbre cervicale et du sternum. Il avait eu son congé de l’hôpital Chalmers après avoir reçu des soins pendant environ six heures. Ses parents se demandaient pourquoi l’hôpital n’avait pas veillé sur lui pendant au moins 24 heures étant donné la gravité de ses blessures subies lors d’un accident en motocyclette.

Blaine Higgs s’explique

Le premier ministre Higgs reconnaît qu’il avait appelé Mme Melanson, mais il précise qu’il ne lui avait pas donné la directive de transporter le patient à Saint-Jean en ambulance.

Je voulais mieux comprendre, alors j’ai appelé Margaret Melanson et j’ai simplement dit : "Connaissez-vous d’autres détails? Y a-t-il un besoin pour autre chose"? , explique M. Higgs durant une entrevue.

Selon le premier ministre, Mme Melanson était plus à même de déterminer s’il fallait transférer le patient ou le réévaluer.

Alors c’était à elle de décider de la suite des choses. Tout ce que je voulais, c’était une explication que je pouvais donner à ses parents et qui était basée sur leurs préoccupations réelles , affirme Blaine Higgs.

Le premier ministre ajoute que son rôle consiste à poser des questions aux personnes plus compétentes que lui sur des enjeux précis afin de déterminer si quoi que ce soit est censé ou non.

John Barnet, résident de Fredericton, a subi une fracture d’une vertèbre cervicale et du sternum lors d'un accident en motocyclette durant l'été 2022. Photo : Gracieuseté : Taylor Grandy

Il n’a pas été possible d’avoir Margaret Melanson en entrevue, mais elle confirme dans une déclaration écrite qu’elle avait parlé à M. Higgs.

Selon elle, le premier ministre lui a demandé d’examiner la question d’un patient. Elle a ensuite appelé la famille du patient, le 30 juillet 2022. Je me préoccupais de la santé du patient , souligne-t-elle.

Margaret Melanson précise qu’elle avait consulté la vice-présidente d’Horizon aux affaires médicales, qui avait recommandé que le patient soit soigné à Saint-Jean, et que la famille de ce dernier était d’accord.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, confirme qu'il a appelé Margaret Melanson au sujet d'un patient l'été dernier, mais sans lui donner la directive de le faire transporter à Saint-Jean en ambulance (archives). Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Quant à Ambulance NB, la porte-parole Christianna Williston affirme que l’organisation ne fait pas de commentaires sur des cas particuliers. Elle ajoute que l’entreprise s’est engagée à prodiguer aux patients les meilleurs soins possibles.

Ces actions ébranlent l'autorité du réseau de santé, selon une experte

Les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des régies de santé dans les années 1990. Cela a entraîné une séparation entre le ministère de la Santé qui est au gouvernail du système et les régies de santé qui sont en train de ramer , explique la directrice du département de science politique de l’Université Dalhousie, Katherine Fierlbeck.

Depuis ce moment, les régies qui sont devenues les réseaux actuels de santé ont joui d’une certaine autonomie dans leurs activités quotidiennes.

Le principe des réseaux de santé est de s’occuper de la gestion quotidienne des soins de santé, alors pourquoi donc le premier ministre intervient-il dans la discussion et dans la microgestion de cette situation? , se demande Mme Fierlbeck.

Soit il fait confiance aux personnes qu’il a nommées, soit il ne leur fait pas confiance , dit-elle.

La professeure de sciences politiques Katherine Fierlbeck, à l'Université Dalhousie, se spécialise dans les politiques publiques en matière de santé. Photo : Gracieuseté/Université Dalhousie

Rappelons que Blaine Higgs a annoncé d’importants changements dans la gestion des soins de santé le 15 juillet dernier, quelques jours après le décès d’un patient dans la salle d’attente du service des urgences de l’hôpital Dr Everett Chalmers.

Il a démis de ses fonctions le PDG précédent d’Horizon et remplacé les conseils d’administration des réseaux Horizon et Vitalité par deux fiduciaires. Il a aussi nommé un nouveau ministre de la Santé.

M. Higgs avait expliqué que ce n’était pas à lui de gérer les réseaux de santé, mais qu’il voulait avoir les bonnes personnes en place pour surmonter la situation actuelle et pour bâtir un système de soins de santé qui est meilleur et plus stable pour notre province .