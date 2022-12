Neige et pluie verglaçante attendues en Mauricie et au Centre-du-Québec

Une tempête soufflera sur la Mauricie et le Centre-du-Québec à partir de jeudi soir. Jusqu’à samedi, de la neige et de la pluie verglaçante sont attendues par endroits sur le territoire.

Entre 20 et 40 centimètres pourraient tomber sur le centre et le nord de la Mauricie, selon la météorologue d’Environnement Canada, Julie Deshaies. Entre 10 et 15 centimètres de neige sont prévus au Centre-du-Québec et dans le sud de la Mauricie.

Dans les municipalités situées près du fleuve, du grésil et de la pluie verglaçante, combinés à de forts vents, sont attendus le 24 décembre, en avant-midi. Elle mentionne qu'au cours de la journée, les précipitations devraient se changer en pluie.

Secteurs touchés par un bulletin météorologique spécial d’Environnement Canada pour la période allant de jeudi soir à samedi : Lac-aux-Sables

Louiseville

Matawin - parc national de la Mauricie

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Shawinigan

Trois-Rivières

La Tuque

lac Bouchette

Bécancour - Villeroy

Drummondville

Nicolet

Victoriaville

Samedi après-midi, derrière le système, des bourrasques de neige sont aussi possibles sur le sud de la province en raison du passage de l'air froid au-dessus des Grands Lacs , indique le bulletin météorologique spécial émis par Environnement Canada.

« Pensez à planifier vos déplacements à l'avance en cette période des fêtes. Les conditions routières seront difficiles et des pannes de courant sont possibles. » — Une citation de extrait du bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada

La neige lourde et collante pourrait engendrer un poids important sur les arbres et certaines structures , souligne aussi Environnement Canada.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission Toujours le matin