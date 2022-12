WestJet promet de rembourser des vols annulés par les voyageurs « de manière proactive »

Vous pouvez obtenir le remboursement intégral de votre paiement initial en remplissant [un] formulaire , précise le gazouillis publié mardi sur le compte Twitter de la compagnie aérienne. Le remboursement est offert pour les vols prévus jusqu'au 26 décembre, inclusivement.

Air Canada, de son côté, prévoit des perturbations dans les aéroports de Calgary, Edmonton et Vancouver, mercredi.

Air Canada a révisé sa politique de billetterie pour que les clients des vols touchés puissent modifier facilement leurs réservations sans pénalité, dans la mesure des disponibilités , indique la compagnie aérienne sur son site Internet.

De nombreux vols annulés depuis dimanche

WestJet a annulé 210 vols pour la journée de mardi seulement, à cause des perturbations importantes en raison de l'arrêt au sol à Vancouver, en plus des températures glaciales à Calgary et à Edmonton , précisait le communiqué de presse de WestJet. En tout, 460 vols ont été annulés entre dimanche et mardi.

Le communiqué de presse affirme que ce n’est pas un manque de personnel qui provoque le désordre, mais bien les températures glaciales en Alberta et la tempête de neige en Colombie-Britannique qui ont un grave impact sur les opérations et sur le personnel qui affronte des températures glaciales et des conditions météorologiques extrêmes .

Les compagnies aériennes ne sont pas tenues de dédommager les passagers pour des vols retardés ou annulés en raison du mauvais temps.

Attente et frustration chez les voyageurs

Les excuses présentée par les compagnies aériennes et des autorités aéroportuaires ne soulagent pas la frustration de certains voyageurs dans les aéroports. L’un d’eux, Harry Vos, devait se rendre de Calgary à Comox sur un vol de WestJet. Il attendait mardi de pouvoir réserver un nouveau vol : il y a 400 personnes avant moi .

D’autres avaient prévu de passer le temps des fêtes en Europe, comme Phoebe Hymans qui avait réservé un vol pour aller à Amsterdam, aux Pays-Bas. Son vol aussi a été annulé. Nous sommes arrivés à l’aéroport [de Calgary] à 3 h et depuis nous faisons la queue, sans nourriture, sans eau. C'est horrible.

Duncan Dee , ancien employé à l'exploitation chez Air Canada, explique que les annulations qui ont commencé dimanche ont créé un effet domino dans les aéroports.