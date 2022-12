Le présumé tueur à Vaughan faisait face à une expulsion de son condo

Selon la police, le suspect Francesco Villi a tué par balle cinq personnes dimanche soir, y compris trois membres du C.A. de son immeuble à Vaughan, avant d'être abattu par un policier.

L'homme de 73 ans devait comparaître en cour lundi pour répondre à sa présumée violation d'une ordonnance de non communication délivrée en 2019 visant à protéger le conseil d'administration et les employés de la tour de condominiums contre les menaces et le harcèlement, indiquent des documents judiciaires.

Le C.A. voulait que Francesco Villi ait à vendre son condo, en guise de sanction, selon ces documents.

Demande rare

La présidente de la section torontoise de l’Institut canadien des condominiums, Lyndsey McNally, explique que se rendre devant les tribunaux est une solution de dernier recours pour forcer le départ d’un résident qui aurait harcelé des personnes ou endommagé une propriété.

Elle note que le conseil d’administration aurait été dans l’obligation au préalable de tenter de résoudre le conflit par des lettres d’avertissement, de l’arbitrage, de la médiation ou par l’entremise d’un tribunal indépendant.