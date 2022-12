400 000 $ pour développer la culture du genévrier au Bas-Saint-Laurent

La culture du genévrier est appelée à se développer de plus en plus au Bas-Saint-Laurent. Québec vient d'octroyer près de 406 000 $ pour l'essor cette filière dans la région, ce qui pourrait permettre, à terme, d'approvisionner les distilleries d'ici qui ont besoin de cette plante pour fabriquer leurs gins.

Depuis 2015, cette idée germe dans la tête des responsables de la Filière des produits forestiers non ligneux du Bas-Saint-Laurent. En collaboration avec la Distillerie du St.Laurent, des tests ont été faits pour évaluer si les variétés de genévriers présents au Bas-Saint-Laurent pouvaient remplacer celles qui sont importées.

Ça nous a permis de confirmer que le genévrier qui pousse naturellement au Bas-Saint-Laurent peut remplacer celui qu'on importe des Balkans actuellement pour aromatiser les gins québécois , indique le codirecteur Innovation pour le secteur des produits forestiers non ligneux et l'agroforesterie chez Biopterre, Maxim Tardif.

Pour l'instant, les distilleries québécoises doivent s'approvisionner à l'étranger en baies de genévrier. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Un deuxième projet de recherche, démarré en 2019, a permis de démarrer de petites cultures chez huit producteurs, répartis dans chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent.

On a d'excellents résultats de survie de ces plants-là sur chacun des sites de recherche, on a différents types de sols qui sont testés , précise M. Tardif.

« On commence déjà à voir quelques baies, quelques cônes de genévrier, absolument pas prêts pour la commercialisation encore, mais qui vont nous permettre de commencer à évaluer les rendements et à faire des tests en microdistillerie. » — Une citation de Maxim Tardif, codirecteur Innovation pour le secteur des produits forestiers non ligneux et l'agroforesterie chez Biopterre

L'aide financière récemment accordée par Québec servira à embaucher un chargé de projet pour poursuivre les tests et bonifier cette culture.

Ça va permettre de faire des études techniques de la récolte et d'établir des collaborations régionales au niveau des producteurs. Il y aura des séances de formation, il y aura la création de pépinières et le développement de produits transformés , explique pour sa part la directrice générale de Saveurs du Bas-Saint-Laurent, Nicole Lavoie. Son organisation participe également au projet, qui s'étalera sur trois ans.

« Le but, c'est vraiment d'avoir un minimum de quatre pépinières au Bas-Saint-Laurent. Dans l'idéal, on en souhaite huit pour pouvoir fournir à tout le moins une partie de la demande des distilleries. » — Une citation de Nicole Lavoie, directrice générale de Saveurs du Bas-Saint-Laurent

Cependant, ce n'est pas de sitôt qu'on pourra déguster un gin québécois fait avec des baies de genièvre produites ici.

On en est vraiment à développer les modèles. Ça prendra un bon 10 ans , estime M. Tardif. Les trois prochaines années serviront notamment à sécuriser l'approvisionnement en plants de genévriers et leur production en serre; à mieux connaître cette culture et à apprendre à la récolter au bon moment et avec les meilleures techniques.

En plus du genévrier, Biopterre tente aussi de développer la production d'autres aromates, comme la menthe et l'agastache, qui pourraient aussi, éventuellement, être utilisées par les microdistilleries du Québec.