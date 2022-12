Un homme d’affaires veut développer un terrain de golf à Little Judique Ponds

Une autre communauté rurale du Cap-Breton pourrait avoir son terrain de golf et offrir aux joueurs une vue sur l'océan.

Au cours de la dernière année et demie, plusieurs propriétés ont été achetées dans la région de Little Judique Ponds, qui surplombe le golfe du Saint-Laurent. La petite communauté est située entre Port Hood et Creignish dans le comté d'Inverness.

Toutes ces propriétés ont été achetées par l'homme d'affaires de Toronto John Robert Fraser.

Les propriétés représentent environ 120 hectares de terres principalement boisées ou remplies de broussailles, dont 11 000 pieds de façade sur l'océan, selon les registres de propriété de la Nouvelle-Écosse.

L’homme d'affaires, qui a grandi à Port Hawkesbury, confirme qu'il envisage de construire un terrain de golf et que plusieurs architectes de golf du monde entier sont venus voir la propriété.

John Robert Fraser n’a pas voulu donner beaucoup de détails sur le projet, mais il est déjà l'un des trois propriétaires d'un club de golf de 18 trous connu sous le nom d'Oviinbyrd dans la région de Muskoka, à deux heures de route au nord de Toronto.

Des voisins qui vivent dans la grande région de Judique ont commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles un investisseur avait acheté une propriété et ont ensuite été invités à un après-midi de réunions avec l’homme d’affaires au musée de Chestico à Port Hood.

Jamieson Chisholm vit en face des propriétés de John Robert Fraser et il rapporte que des travaux de défrichage avaient déjà commencé. Il dit que même si les impacts environnementaux du projet doivent être pris en compte, en tant que golfeur passionné, il est enthousiaste à l'idée d'avoir un terrain de golf en face de chez lui.

Je suis excité à ce sujet, très excité , dit-il. Nous sommes dans une région qui a désespérément besoin de développement économique. Et quand un investisseur lance l'idée de dépenser des millions de dollars dans votre région, je pense que c'est excitant.

Bonny MacIsaac, la directrice du comté d'Inverness, n’a pas entendu parler de la proposition et le conseiller municipal de la région n'a pas répondu à nos appels.

Le directeur général du comté d'Inverness, Keith MacDonald, dit que les terres de Little Judique Ponds ne sont pas zonées et ne seraient donc pas soumises à une approbation de la municipalité.

Le ministère de l'Environnement rappelle qu'il ne réglemente pas et n’a pas à approuver les terrains de golf, mais que certaines activités telles que l'évacuation des eaux usées doivent respecter la loi sur l'environnement.

Une évaluation environnementale provinciale est seulement requise lorsqu’un terrain de golf proposé a un impact sur plus de deux hectares de terres humides.

John Ouellette, président de la Chambre de commerce de la région du détroit, a aussi entendu parler du projet.

Il dit que la chambre offre généralement un soutien aux exploitants de terrains de golf privés s'ils respectent les exigences environnementales et ont consulté les Premières Nations.

Le deuxième trou du terrain de golf Cabot Links d'Inverness, en Nouvelle-Écosse. Photo : Associated Press / Dave Scaletti

La chambre de commerce soutient une proposition controversée présentée par les gens d’affaires derrière les terrains de golf Cabot Links et Cabot Cliffs dans le comté d'Inverness.

Les partenaires impliqués tentent pour une deuxième fois de créer un parcours de golf de 18 trous sur une partie du parc provincial de la plage de Mabou-Ouest.

Ils n'ont pas encore demandé l'approbation du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, mais ils ont fait circuler une proposition qui décrit leurs plans pour demander un bail sur les terres de la Couronne.

Le projet est de bâtir un terrain de golf qui couvrirait un tiers d'un parc de 215 hectares situé à environ 20 kilomètres au sud du parcours Cabot Links. Mais ils ont besoin de la permission du ministère des Ressources naturelles de la province pour aller de l'avant avec leurs plans.

John Robert Fraser dit qu’il connaît les partenaires du golf Cabot, mais qu'il n'y a aucun lien entre leur proposition et ce qu'il envisage de faire à Little Judique Ponds.