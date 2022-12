L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard veut lutter contre le VIH

Marilyn Barrett, la directrice du centre de soin et de santé à l' UPEI se félicite d'avoir été contactée par l'organisme de recherche Reach Nexus, qui est responsable du tout nouveau programme, Je suis prêt à savoir.

Ils ont approché un certain nombre d'universités au Canada et nous avons simplement pensé que cela correspondait aux valeurs que nous défendons, comme celui de l'inclusivité. Nous voulions nous assurer que les personnes qui souhaitaient faire un test de dépistage du VIH puissent le faire de manière sûre et sécurisée , explique-t-elle. Et d'ajouter que nous voulions participer à cela et nous sommes fiers d'être la première université au Canada à le faire .

Marilyn Barrett, à droite et Adrienne Fudge, présentent les tests de dépistage du VIH. 50 tests seront disponibles au centre de santé et de soin de l'université. Photo : Université de l'Île-du-Prince-Édouard

Le nombre de malade en hausse au Canada

En 2020 , 62 790 personnes vivaient avec le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH au Canada, un chiffre en hausse par rapport à 2018, où on enregistrait 62 050 personnes infectées.

Le nombre de nouvelles infections diminue cependant. Il y en a eu 1639 en 2020, comparativement à 2100 en 2019.

L'Atlantique a le taux le plus faible au pays avec 1,3 personnes atteintes du VIH pour 100 000 habitants. C'est loin de la Saskatchewan, qui domine ce classement avec un taux de 15,7 sur 100 000 selon des chiffres recensés par le gouvernement du Canada.

Plus de 38,4 millions de personnes vivaient avec le virus dans le monde en 2021 selon l'ONUSIDA.

Je suis prêt à savoir , un nouveau programme de dépistage

Pour faire baisser ce chiffre, l'organisme de rechercher Reach Nexus a lancé le programme national de dépistage, Je suis prêt à savoir. Son objectif est clair, éradiquer l'épidémie d'ici 2025.

Cette initiative veut faciliter l’accès aux tests d’autodépistage du VIH , avec pour objectif d'atteindre les personnes non diagnostiquées et de leur donner des options sur la manière d'accéder aux soins dont ils ont besoin.

Ces trousses de dépistage seront disponibles au centre de santé et de soins de l' UPEI , explique Adrienne Fudge, infirmière à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

« Tout résident canadien âgé de 18 ans et plus, séronégatif ou de statut inconnu et qui possède un téléphone intelligent est éligible. » — Une citation de Adrienne Fudge, infirmière, UPEI

Un test rapide Insti pour dépister le VIH/Sida Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Une campagne de sensibilisation à venir

L'utilisation de ses trousses est extrêmement simple selon Adrienne Fudge. C'est un test à faire tout seul et chez soi, il suffit d'une goutte de sang provenant d'un doigt, c'est comme tester son taux de sucre , explique-t-elle.

Une fois le test terminé, les participants sont invités à enregistrer leurs résultats dans l'application, J'agis - je me dépiste de manière anonyme.

« L'information et les résultats collectés sont anonymes pour nous au centre, ainsi que pour l'organisme qui gère le programme. » — Une citation de Adrienne Fudge, infirmière, UPEI

L'université possède actuellement 50 trousses, mais aura la possibilité d'en commander davantage. L'organisme en charge de l'initiative en a 50 000 en réserve.

Cette information et d'autres seront partagés durant les fêtes de fin d'années dans une campagne de publicité sur le campus par l'établissement.