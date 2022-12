Ralentissement timide de l’inflation à 6,8 % en novembre au pays

Selon les calculs de Statistique Canada, les coûts élevés de l’alimentation et de l’énergie pèsent toujours dans la balance inflationniste, mais la flambée ne touche pas que ces secteurs. En fait, les prix ne baissent pas. Sans la hausse du prix des aliments et de l'énergie, les prix ont augmenté de 5,4 % d'une année à l'autre en novembre, après avoir progressé de 5,3 % en octobre , souligne l’agence fédérale.

Ce léger ralentissement de l' IPC est majoritairement attribuable à la baisse des prix de l'essence à la pompe et des meubles le mois dernier. Mais la croissance des coûts de l'intérêt hypothécaire et des loyers a contrebalancé les gains faits sur le prix des meubles et du carburant, souligne Statistique Canada.

Notons que les prix de l'essence ont diminué de 3,6 % en novembre par rapport à octobre surtout en raison des diminutions de prix observées dans l'Ouest du Canada.

Les prix de l'essence ont augmenté de 13,7 % au pays en novembre par rapport à leur niveau de novembre 2021.

L'épicerie toujours plus cher

Sans surprise, la facture du panier d'épicerie n'a pas diminué en novembre dernier, elle a même augmenté de 0,4 point de pourcentage rapport à octobre.

Sur une base annuelle. les coûts de l'alimentation ont augmenté de 11,4 % en novembre alors que cette augmentation annuelle était de 11 % en octobre.

« L'inflation des prix des aliments est restée généralisée et la croissance des prix dans les épiceries a été supérieure à celle de l'IPC d'ensemble chaque mois depuis décembre 2021. » — Une citation de Statistique Canada, Le Quotidien, décembre 2022

Hausse annuelle du prix des produits alimentaires de base Boissons non alcoolisées : +19,4 %

Les fruits frais : +11 %

La viande : +6,2 %

Le poulet : +9,3 %

Les huiles comestibles : +26,0 %

Le café et le thé : +16,8 %

Les œufs : +16,7 %

Les produits céréaliers : +15,7 %

Les produits de boulangerie : +15,5 %

L'inflation persiste

Même après avoir augmenté son taux directeur de 4 % en sept hausses consécutives cette année, la Banque du Canada n’arrive pas à calmer la surchauffe de l’économie canadienne. Même modeste, cette baisse de 0,1 point de pourcentage de l'IPC en novembre est la première observée au Canada depuis septembre alors que l'IPC sur une base annuelle était de 6,9 %. Un niveau qui s'était maintenu en octobre.

Si on regarde un peu plus loin dans le temps, l’inflation annuelle avait atteint un pic au Canada en juin à 8,1 % et avait amorcé un lent recul en juillet (7,6 %) et en août (7 %).

Au début de décembre, la Banque du Canada a porté son taux directeur à 4,25 %. Il s’agissait de la septième hausse consécutive du taux directeur décrétée par la banque centrale en 2022. La Banque du Canada tente de ramener l’inflation annuelle dans une fourchette variant de 1 à 3 %.

La banque avait affirmé au moment de relever son taux directeur que l’inflation est encore trop forte et les attentes d’inflation à court terme demeurent élevées. Et plus les consommateurs et les entreprises s’attendent à ce que l’inflation reste au-dessus de la cible, plus l’inflation élevée risque de s’enraciner , écrivait-elle pour justifier sa décision.

Desjardins prévoit un taux d’inflation de 6,9 % en 2022 au pays, de 3,2 % en 2023 et de 2 % en 2024.

Dans une publication du 12 décembre, Desjardins écrivait que les problèmes d’approvisionnement – en partie à la source de l’inflation actuelle – se sont nettement apaisés.

La forte hausse des coûts de transport de marchandises est presque chose du passé, notamment pour le transport maritime entre l’Asie et la côte ouest-américaine , écrivait la coopérative.