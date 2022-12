Les hypothèques islamiques, sans intérêt, gagnent en popularité au Canada

Les hypothèques islamiques ou halal respectent la croyance de plusieurs musulmans qui s'opposent à l'ajout d'intérêts dans une transaction financière. Le prêt s'accompagne toutefois de frais et peut prendre la formation d'une location à long terme.

Le nombre d'institutions financières offrant ce genre d'hypothèque est limité au Canada, mais il est en croissance.

Zuhair Naqvi, fondateur de la compagnie Eqraz à Oakville en Ontario, raconte que la demande est forte, même sans beaucoup de publicité.

Il a immigré du Qatar au Canada en 2020.

« Le Canada a environ 20 ans de retard en matière de finances islamiques comparativement à d'autres pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni. » — Une citation de Zuhair Naqvi, prêteur islamique

Comment ça marche? Des frais sont imposés plutôt que les intérêts ajoutés à une hypothèque habituelle

Le prêteur peut rester propriétaire de la maison jusqu'à ce que l'emprunter ait remboursé l'hypothèque, qui est repayée sous la forme d'une location à long terme, par exemple

Les sources de financement d'une hypothèque islamique doivent être halal

Le prêteur ne peut pas saisir la propriété en cas de non paiement contrairement à une hypothèque traditionnelle

Abdullah Mohiuddin raconte qu'il n'a pas encore acheté une maison à Edmonton, en Alberta, parce qu'il n'arrivait pas à obtenir une hypothèque islamique respectant ses croyances.

« Même si le taux d'intérêt est très bas, même de l'ordre de 0,1 %, si c'est plus que zéro, on ne peut pas faire affaire avec les banques conventionnelles. » — Une citation de Abdullah Mohiuddin, musulman à la recherche d'une maison

Coût souvent plus élevé

Le fait que peu d'institutions offrent actuellement des hypothèques islamiques au Canada et que le financement de ces hypothèques doit être halal sont autant de facteurs pouvant entraîner des frais d'emprunt plus élevés, dit M. Naqvi.

Nous devons ajouter une marge de 1,5 % pour couvrir nos dépenses , explique-t-il. Du coup, nos hypothèques coûtent environ 4 % de plus que celles des banques RBC ou Scotia par exemple.

Thomas Lukaszuk de la Corporation financière halal du Canada à Edmonton ajoute que le risque est plus élevé pour le prêteur, étant donné que des restrictions islamiques l'empêchent de saisir une propriété en cas de non paiement.

Le risque est plus élevé, d'où le risque plus élevé , dit-il. N ous avons aussi un bassin [d'emprunteurs] beaucoup plus petit.

M. Naqvi espère que les coûts d'emprunt diminueront avec le temps si plus de prêteurs réalisent que les risques ne sont pas si grands et se joignent à ce marché.

D'après des renseignements fournis par Anis Heydari de CBC