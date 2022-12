Quelques conseils du CIUSSS MCQ à l’approche du temps des Fêtes

Si vous êtes malades avec des symptômes, idéalement, rester à la maison et au minimum, éviter les personnes qui pourraient être vulnérables , conseille la Dre Caroline Marcoux-Huard, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, direction santé publique et responsabilité populationnelle du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Elle recommande aussi d’appliquer les mesures d’hygiène de base et d’éviter les grosses embrassades .

« Il n’est jamais trop tard pour aller se faire vacciner, parce que l’influenza circule encore beaucoup à l’heure actuelle. » — Une citation de Dre Caroline Marcoux-Huard

Si les autorités de la santé recommandent de se faire vacciner contre l’influenza et la COVID-19, il faut s’en occuper rapidement si ce n’est pas déjà fait.

C’est sûr qu’on commence à être un peu serrés, généralement le vaccin contre l’influenza peut prendre une semaine avant de faire effet et deux semaines avant qu’on ait le plein effet , dit-elle en précisant que les délais sont similaires pour le vaccin de la COVID-19.

À court terme, la vaccination est généralement possible les 22 et 29 décembre dans les sites du CIUSSS MCQ .

La vaccination contre la COVID-19 et l'influenza est disponible avec et sans rendez-vous dans huit cliniques de vaccination de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Les gens qui veulent obtenir ces vaccins à Saint-Tite doivent toutefois prendre rendez-vous pour les obtenir aux locaux du CLSC .

Des pharmacies du territoire offrent aussi la vaccination contre l’influenza et la COVID-19.

Horaire des cliniques de vaccination du 21 décembre au 31 décembre 2022 Horaire des cliniques de vaccination du 21 décembre au 31 décembre 2022 Lieux Lundi Mardi Mercerdi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Drummondville (1085, Boulevard René-Lévesque) Fermé Fermé 8 h à 16 h 10 h à 18 h Fermé Fermé Fermé Trois-Rivières (3790, boulevard Gene-H.-Kruger) Fermé Fermé Fermé 10 h à 18 h Fermé Fermé Fermé Trois-Rivières (1920, rue Bellefeuille) Fermé Fermé Fermé 10 h à 18 h Fermé Fermé Fermé Shawinigan (3980, 105e avenue) Fermé Fermé Fermé 10 h à 18 h Fermé Fermé Fermé Louiseville (550, boulevard Saint-Laurent Est) Fermé Fermé Fermé 10 h à 18 h Fermé Fermé Fermé Nicolet (1141, rue Saint-Jean-Baptiste) Fermé Fermé Fermé 10 h à 18 h Fermé Fermé Fermé La Tuque (885, Boulevard Ducharme) Fermé Fermé Fermé 10 h à 18 h Fermé Fermé Fermé Saint-Tite (750 rue Du Couvent) * Sur rendez-vous seulement Fermé Fermé Fermé 9 h à 16 h Fermé Fermé Fermé

D’après l’entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin