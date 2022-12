Une coalition pour un nouvel hôpital régional voit le jour à Drummondville

Une coalition pour un nouvel hôpital régional s'est mise en branle à Drummondville. L'initiative pilotée par la mairesse Stéphanie Lacoste vise à mobiliser les forces vives du milieu pour s'assurer que les promesses électorales ne tombent pas dans l'oubli, en plus de permettre au projet de se réaliser dans les meilleurs délais possibles.

Réélus depuis, les députés caquistes de Drummondville promettaient en campagne électorale de mener une étude d’opportunité dans le but d'éventuellement remplacer l'Hôpital Sainte-Croix érigé en 1947. L’établissement est aujourd'hui qualifié de vétuste par plusieurs médecins.

La mairesse a mis sur pied mardi une coalition pour suivre le dossier de près. On a vu l'engouement des citoyens pour le projet d'hôpital. On voulait avoir un leadership positif rassembleur. On va donc travailler tout le monde ensemble pour s'assurer que le projet voit le jour , soutient Mme Lacoste.

Citoyens, élus et professionnels de la santé ; la coalition promet de donner une voix à tous.

C'est une bonne nouvelle de vouloir inclure des professionnels en soins pour peut-être penser à l'ergonomie d’un nouvel hôpital ou ce qui serait préférable , mentionne la présidente de du Syndicat de professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec affilié à la CSN , Patricia Mailhot.

C’est certain que l’on est favorable à toutes les avancées dans ce dossier-là. Nous, on maintient la même position c'est-à-dire que Drummondville doit se doter de nouvelles infrastructures et que ça doit passer par un nouvel hôpital , explique le médecin Pierre-David Gervais.

Le député caquiste de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, assure que son gouvernement tiendra parole. Il rappelle cependant que les étapes menant à l'inscription du projet au Plan québécois des infrastructures (PQI) demeurent nombreuses.

Actuellement, les chances qu'il soit inscrit au PQI pour le prochain budget sont très minimes. Je pense que la porte sera plus grande ouverte à l'autre budget, mais d'ici ce temps-là André Lamontagne et moi-même, on va travailler très fort , affirme ce dernier.

Les autorités régionales de la santé assurent être solidaires de la nouvelle coalition dans laquelle elles promettent de s'impliquer.

« Nul besoin de rappeler que c'est une priorité pour le CIUSSS MCQ l'obtention d'un nouvel hôpital pour Drummondville et on a travaillé avec nos partenaires ces dernières semaines. Je ne peux que saluer cette initiative pilotée par la Ville où les citoyens pourront faire entendre leur voix. » — Une citation de Nathalie Boisvert, présidente-directrice adjointe du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Une première réunion de cette nouvelle coalition doit avoir lieu en début d'année.

