Virus respiratoire syncytial : quand faut-il s’inquiéter?

Le virus respiratoire syncytial (VRS) fait rage au Nouveau-Brunswick. Cette année, les cas sont plus nombreux et plus graves que les années précédentes. Le Dr Ghislain Lavoie, président du collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, explique quand il faut s'inquiéter.

Dans la province, un bébé de neuf mois est mort à la suite d’un problème respiratoire au Nouveau-Brunswick. Après sa mort, un test a révélé qu’il était atteint du virus respiratoire syncytial (VRS) sans que le lien ait encore été établi entre les deux.

Pour tenter d'éviter des drames pareils, le Dr Lavoie donne plusieurs conseils aux parents sur les bons réflexes à avoir et les symptômes à surveiller. En premier lieu, il recommande d’être attentif à la respiration de son enfant : un nourrisson qui a de la difficulté à faire rentrer l’air dans ses poumons est l’un des premiers symptômes.

Cela peut se traduire de différentes façons, selon le médecin de famille. Les côtes peuvent être visibles de façon plus claire, la clavicule peut ressortir un peu, le rythme respiratoire peut être accéléré également.

Le nombre de cas du VRS a explosé chez les enfants cette année dans la province. Le Dr Ghislain Lavoie, président du collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, appelle à la prudence et donne quelques conseils aux parents.

« C’est quand même important de percevoir ces changements-là. Si on n’est pas certains, on peut prendre une vidéo de notre enfant qui respire puis, un peu plus tard, quand il se porte un peu moins bien, prendre une vidéo de comparaison. » — Une citation de Dr Ghislain Lavoie, président du collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick

Il recommande de consulter son médecin en cas de détresse respiratoire et de fièvre prolongée.

Prudence des adultes

Le VRS touche généralement les adultes de manière bénigne sous la forme d’un petit rhume avec le nez qui coule et une petite toux. Ils le transmettent par la suite aux bébés qui ont un système respiratoire beaucoup plus fragile, beaucoup moins habitué à combattre les infections. Aussitôt qu’il y a un petit quelque chose qui se passe au niveau des poumons, ça peut se détériorer assez rapidement , explique le médecin.

Il est donc recommandé d'être prudent à proximité des nourrissons quand les adultes présentent des symptômes du rhume.

Le Dr Lavoie rappelle qu'il y a plus de cas graves de ce virus comparativement aux années précédentes. Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est des fièvres prolongées de 4, 5, 6, 10, 12 jours. Ce qu’on voit, c’est de la détresse respiratoire beaucoup plus que ce qu’on voyait avant. Je ne me souviens pas d’avoir vu quelque chose de ce genre depuis les dernières dix années.

