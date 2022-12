Comment les ministères fédéraux devront s’adapter à la directive du Conseil du Trésor

La mesure, annoncée la semaine dernière, sera mise en œuvre graduellement à compter du lundi 16 janvier 2023, pour être implantée complètement dès le 31 mars.

Plus de 250 000 personnes sont touchées par cette directive, et 47 % d’entre elles sont situées dans la région de la capitale nationale.

CBC News a demandé directement au Secrétariat du Conseil du Trésor quels étaient les ministères qui n'exigeaient pas déjà que leurs employés viennent au bureau deux ou trois jours par semaine, puis a dû demander aux différents ministères quelles étaient leurs politiques actuelles.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le ministère des Finances, Ressources naturelles Canada et Statistique Canada ont indiqué que leurs installations actuelles sont déjà largement conformes à la nouvelle orientation.

Le bureau des relations avec les médias de l' ISDE , par exemple, a indiqué que le Ministère a échelonné son retour au bureau en quatre groupes, en septembre et en octobre. La plupart de ses employés travaillent déjà en personne deux à trois jours par semaine, et ne devraient pas voir beaucoup de changement en 2023.

Statistique Canada a déclaré que ses employés sont entièrement équipés pour les deux modes de travail, et que ses bureaux disposent de salles de pause, d'espaces collaboratifs , de salles de conférence traditionnelles et de bureaux individuels.

De son côté, la Défense nationale, un grand ministère qui compte des milliers d'employés civils, a noté que plus de la moitié de ses employés civils n'ont jamais travaillé à distance ou avaient déjà commencé à utiliser un système hybride avant que les expériences ministérielles ne commencent l'été dernier.

Mona Fortier a annoncé, jeudi dernier, un plan de retour au travail des fonctionnaires fédéraux qui prévoit une présence au bureau de deux ou trois jours par semaine pour les employés (archives). Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Des transitions plus importantes pour d'autres

Pour d’autres ministères, en revanche, tout indique que la transition sera, à première vue, plus longue.

Emploi et Développement social Canada a lancé son modèle flexible en septembre, selon lequel certains employés travaillent principalement à la maison, d'autres sur place, et d'autres alternent entre les deux modes.

Après avoir expérimenté ses propres modèles hybrides cet automne, Service correctionnel Canada a annoncé que les employés qui travaillaient principalement à domicile seraient tenus de travailler sur place trois jours par semaine.

Patrimoine canadien, quant à lui, fixera ses attentes à deux jours par semaine, alors qu'il exigeait un jour depuis septembre.

Pêches et Océans Canada fait remarquer que bon nombre de ses employés sont restés sur le terrain pendant la pandémie. Pour ceux qui ont un arrangement hybride, beaucoup travaillent en personne un ou deux jours par semaine.

Environnement et Changement climatique Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada signalent tous deux que les employés ont été encouragés à travailler davantage au bureau depuis la levée des mesures sanitaires, et qu'un nombre croissant d'entre eux l'ont fait.

Les fonctionnaires fédéraux devront revenir au bureau (archives). Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

D'autres ministères, dont Services publics et Approvisionnement Canada et le ministère de la Justice, ont mentionné à CBC qu'ils disposent de modèles hybrides flexibles et qu'ils examinent actuellement la nouvelle approche en vue de sa mise en œuvre.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) est de loin la plus grande agence distincte en dehors du noyau de la fonction publique, et elle a l'intention de suivre les directives du Conseil du Trésor, même si ce n'est pas obligatoire.

Parce que nous croyons que les avantages d'une collaboration accrue en personne contribueront à renforcer notre organisation et notre culture, les employés seront tenus de travailler au moins deux jours par semaine en personne , a déclaré l' ARC dans une déclaration transmise à CBC .

La fin de la semaine de travail traditionnelle?

Pour un professeur qui a étudié les milieux de travail hybride dans le secteur public, tout cela signifie que la semaine de travail traditionnelle, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, est probablement terminée. Selon lui, elle sera remplacée par un modèle qui est intrinsèquement flexible et qui combine les avantages du travail en personne et à distance.

Néanmoins, la transition visant à ramener des dizaines de milliers d'employés dans leurs bureaux d'ici le 31 mars pourrait être précipitée et aurait pu être mieux communiquée, note le professeur à l'école d'administration publique de l'Université Dalhousie, Jeffrey Roy, qui enseigne à des étudiants de tout le pays.

Beaucoup de fonctionnaires ont embrassé le télétravail, et auraient souhaité le conserver en tout temps (archives). Photo : getty images/istockphoto / nensuria

Parmi les défis à relever, citons la technologie et la nécessité de s'assurer que les fonctionnaires puissent vivre une expérience sans faille , qu'ils travaillent au bureau ou à la maison, a-t-il ajouté.

Même si les chefs de service devront régler de nombreux aspects de ce nouveau modèle unique, M. Roy estime qu'il s'agit d'une adoption saine d'un nouvel équilibre pour la fonction publique.